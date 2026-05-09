El viento tumba un árbol en una plaza del centro histórico de Toledo: el derrumbe no ha provocado daños personales

Imagen del árbol vencido por el viento en una céntrica plaza de la ciudad de Toledo. Ayuntamiento de Toledo

Un árbol de la plaza Padre Juan de Mariana, situada en el corazón del Casco Histórico de Toledo, fue derribado en la madrugada de este sábado por las fuertes rachas de viento que azotaron a la capital de Castilla-La Mancha. El suceso no ha provocado heridos ni daños personales.

Desde el Ayuntamiento de Toledo han agradecido "la rápida intervención de los bomberos", una actuación que ha permitido la pronta limpieza de la vía pública y ha facilitado el acceso de los vecinos a sus domicilios.

La plaza Padre Juan de Mariana, frente a la iglesia de los Jesuitas y próxima al campus de San Pedro Mártir de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) es una de las vías más transitadas del centro de la ciudad.

Desde hace algunas semanas, este espacio sufre unas obras de remodelación que aún no han finalizado.