El PSOE de Toledo exige medidas urgentes en el paseo de la Rosa tras el atropello de una menor este lunes

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, ha urgido al alcalde, Carlos Velázquez, a emprender una intervención "inmediata y contundente" para reducir la siniestralidad vial en el paseo de la Rosa. Esta reclamación se produce tras el atropello de una menor de 6 años ocurrido este lunes en esta vía principal del barrio de Santa Bárbara.

El principal grupo de la oposición ha solicitado la elaboración de un plan de choque que garantice la integridad de los peatones, señalando que la inseguridad en la zona es un "problema recurrente" que requiere una respuesta técnica que, a su juicio, el equipo de Gobierno no ha ofrecido todavía.

En declaraciones a los medios tras la concentración contra la violencia machista, De la Cruz ha instado al alcalde a coordinar de forma efectiva las áreas de Movilidad y Seguridad Ciudadana y ha reclamado la convocatoria urgente de la Comisión de Movilidad para que el Gobierno local presente "medidas concretas" y escuche a los grupos municipales ante una situación que ha calificado de "insostenible".

Instalar un radar móvil de la Policía Local

La peligrosidad de esta arteria de Santa Bárbara ha sido denunciada de forma reiterada por el movimiento vecinal. Durante el pasado año 2024, se contabilizaron cuatro atropellos en el tramo, un balance que refuerza las quejas presentadas por la asociación de vecinos Alcántara desde principios del año pasado.

El colectivo ha propuesto en varias ocasiones la instalación aleatoria del radar móvil de la Policía Local, así como la ubicación permanente de un radar pedagógico que sirva de disuasión para los conductores en un vial especialmente complejo.

Según recordaba el presidente de la entidad, Luis Martín, el paseo de la Rosa presenta una dificultad añadida por su señalización, ya que el trazado cuenta con cuatro tramos diferenciados con límites de velocidad que fluctúan entre los 20 y los 50 kilómetros por hora.

Con este nuevo incidente, tanto la oposición como los representantes vecinales esperan que el Consistorio priorice una solución definitiva para frenar los atropellos en los pasos de peatones del barrio.