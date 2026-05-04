Convocan una concentración en El Quiñón de Seseña (Toledo) para exigir la construcción de un centro de salud

La asociación de vecino El Quiñón de Seseña (Toledo) ha convocado una concentración vecinal para reclamar la construcción de un centro de salud en este barrio de 15.000 habitantes.

Esta movilización tendrá lugar este miércoles, 6 de mayo, a las 10:00 horas, junto al actual Consultorio del barrio, situado en la calle Velázquez.

Los convocantes han asegurado que han dado este paso ante la "situación actual de las instalaciones sanitarias del barrio", que califican de "claramente insuficientes" para atender a la población existente.

Por ello, afirman que generan "dificultades tanto para los profesionales sanitarios como para los vecinos".

"El acto tendrá carácter pacífico y contará con la participación de vecinos del municipio, así como representantes de la asociación, que trasladarán públicamente las principales demandas en materia sanitaria", añaden.

La construcción de este centro de salud es una de las demandas históricas lanzadas desde este joven pero poblado barrio de Seseña.

Señalado como uno de los grandes símbolos de la burbuja inmobiliaria cuando fue promovido por el constructor Francisco Hernando 'El Pocero', con el paso de los años se ha convertido en el núcleo de población más importante al aglutinar la mitad de la población censada en este municipio cercano a la Comunidad de Madrid.