El Valle contiene la subida de precios: Toledo vive su romería más cómoda y multitudinaria de los últimos años

Toledo ha vuelto a salir de sus murallas este 1 de mayo para reconocerse en su otra orilla. La romería de la Virgen del Valle no ha sido solo una cita religiosa, sino el termómetro social de una ciudad que ha registrado una afluencia masiva bajo una organización renovada. "Funciona", resumía el alcalde, Carlos Velázquez, al pie del cerro.

A diferencia de ediciones pasadas, la jornada ha destacado por la fluidez en los accesos y la comodidad. El nuevo sistema de vallado ha evitado las saturaciones críticas de antaño, permitiendo un tránsito seguro entre los puestos. Paco Núñez, líder regional del PP, celebraba este éxito atribuyéndolo a la determinación del gobierno local por introducir cambios que mejoran la tradición.

El dispositivo de seguridad, reforzado con drones de visión integral, ha blindado la ladera. Veinte agentes de la Policía Local, junto a Nacional y Protección Civil, han velado por un recinto donde la prohibición del vidrio ha sido clave para mantener la limpieza. Mientras tanto, la barca de pasaje trabajaba a destajo para cruzar a quienes evitaban la caminata bajo un sol de 25 grados.

Los precios 'populares' de la caseta del PP, los más económicos del Valle.

En las casetas, la política se ha medido en euros. Nuevas Generaciones ha mantenido su lleno total con latas a 1,50 euros, un precio estanco desde hace dos años. A pocos metros, el PSOE y Juventudes Socialistas estrenaban una infraestructura potente, con cañas a 2,50 euros y una oferta de montaditos y patatas que mantenía el ritmo de una jornada de lleno absoluto.

En lo institucional, el presidente regional y exalcalde Emiliano García-Page ha aprovechado el 1 de mayo para vaticinar datos históricos de empleo en la región, sin olvidar el trasvase Tajo-Segura. El barón socialista también ha dejado hueco a la nostalgia, recordando sus escapadas infantiles entre la multitud para evitar la mirada de sus padres.

La ministra Milagros Tolón también ha hecho acto de presencia en su ciudad, sacando pecho de las cifras nacionales de afiliación a la Seguridad Social. Su visita llegaba marcada por la reciente polémica sobre sus declaraciones en el sector del fútbol, aunque se ha centrado en el significado laboral y festivo de la fecha.

La derecha y la izquierda han marcado distancias en sus agendas. Los cuatro concejales de Vox han optado por la misa de las nueve de la mañana, desplazando su actividad a su caseta antes de los actos oficiales. Por contra, Izquierda Unida ha mantenido una ausencia en el cerro, priorizando la manifestación sindical en el centro de la ciudad.

El tradicional lanzamiento de cohetes en el patio de la casa de la santera ha servido de cierre para la foto de unidad institucional.

Entre porrones de vino, berenjenas de Almagro y un ambiente de convivencia, Toledo despide una de las romerías más cómodas y estables que se recuerdan en la última década y con los precios más caros, pero iguales que en los últimos dos años.