El alcalde de Toledo pide "actuar" en el río tras la decisión del Supremo: "El Tajo necesita menos jurisprudencia"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en una entrevista esta mañana en RCM.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha reclamado una "actuación decidida" del Gobierno de España en materia hídrica tras conocerse la nueva decisión del Tribunal Supremo que avala la planificación del Tajo y rechaza el recurso de la Diputación de Alicante sobre los caudales mínimos.

Velázquez ha señalado que “no hacen falta más sentencias ni más jurisprudencia en este asunto, lo que la situación actual requiere son decisiones políticas claras y actuaciones concretas”.

Ha criticado que el actual Ejecutivo central “ha prometido en numerosas ocasiones acabar con el trasvase Tajo-Segura, pero, sin embargo, está batiendo récord de envíos de agua desde la cabecera del Tajo a otras comunidades autónomas”.

De esta forma, el alcalde ha insistido en que lo importante en este asunto “es actuar, no podemos seguir instalados en el debate permanente mientras no se toman medidas efectivas”.

También ha reiterado la posición del Ayuntamiento de Toledo basada en "la solidaridad entre los territorios", “tal y como recoge la Constitución, pero con una condición clara, siempre que se cubran las necesidades de la cuenca cedente”.

Plan de vertidos cero en Toledo

El regidor ha incidido en la prioridad de las políticas municipales centradas en sus competencias, que son "mejorar la situación del río a su paso por la ciudad". "Me encantaría que la salud del Tajo mejorara con mayor cantidad de agua, pero eso no depende directamente de nosotros”, ha explicado.

El alcalde ha recordado las políticas municipales orientadas a mejorar la calidad del agua a través del Plan de vertidos cero. "Estamos centrando nuestros esfuerzos en garantizar que las aguas que se vierten al Tajo a su paso por Toledo estén depuradas y en las mejores condiciones posibles”, ha indicado.

En este sentido, ha detallado que desde 2023 se han eliminado 11 puntos de vertido identificados en el visor de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss, a los que se suman otros tres no contemplados inicialmente.

El dirigente popular ha destacado "las importantes inversiones" que se están realizando en la depuradora del barrio de Santa María de Benquerencia, anteriormente uno de los focos más contaminantes.

"Estas actuaciones nos van a permitir contar con una depuradora más moderna, con mayor capacidad y preparada para el crecimiento futuro del Polígono, pero, sobre todo, capaz de depurar correctamente todas las aguas, incluso en episodios de fuertes crecidas”, ha señalado.

Por último, el alcalde ha recordado que estas inversiones responden a "una apuesta clara" del equipo de Gobierno municipal por mejorar la salud del río. "Era una prioridad actuar sobre el Tajo y lo estamos haciendo con hechos”, ha concluido.