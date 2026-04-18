La Diputación de Toledo ha recibido más de 300.000 peticiones para visitar los castillos de la provincia

El municipio de Maqueda protagoniza este sábado una nueva cita del programa 12 meses, 12 castillos, 12 experiencias que impulsa la Diputación de Toledo y acerca a la ciudadanía el patrimonio histórico de la provincia a través de propuestas culturales y vivas.

La jornada, que ha contado en la sesión de mañana con la presencia de la diputada provincial Soledad de Frutos, ha arrancado con el primer pase de la actividad, en el que han participado 150 personas, que ha incluido una visita teatralizada por el entorno histórico de la villa a cargo de la compañía de teatro Atenea, de Mora.

De Frutos ha destacado el éxito consolidado del programa y ha subrayado que "esta iniciativa se ha convertido en un referente dentro de nuestra programación cultural, con una respuesta extraordinaria del público en cada una de sus citas".

En este sentido, ha confirmado que "visita tras visita comprobamos cómo el interés de la ciudadanía no deja de crecer, hasta el punto de que hemos superado con mucho las 300.000 personas que han solicitado participar en este proyecto".

La cifra de visitantes "demuestra el enorme valor que tiene nuestro patrimonio y el acierto de propuestas que lo acercan de forma atractiva y accesible".

Por su parte, el alcalde de Maqueda, Andrés Congosto, ha agradecido la iniciativa provincial "porque genera turismo, revive la historia y da visibilidad a todo el entorno". Además, ha destacado las teatralizaciones que forman parte de las visitas y que son del agrado del público en general.

Esta propuesta permite a las personas asistentes acercarse a la historia de Maqueda de una forma dinámica y participativa, gracias a un recorrido por la historia local con teatro, oficios tradicionales y música en directo.

Durante el recorrido, la actividad ha contado también con la colaboración del Obrador Ruiz Benayas, que ha mostrado uno de los oficios tradicionales más representativos del municipio, otra forma de ensalzar el patrimonio inmaterial y la identidad local.

La experiencia se ha completado en el entorno del castillo con una propuesta gastronómica y musical, en la que han participado Bodegas Garva, de Toledo, y el complejo Luna Jamaica, de Polán. La actuación en directo de la asociación Momentum String, de Toledo, ha creado un ambiente que ha aunado cultura, tradición y patrimonio.

Un segundo pase vespertino

Tras el desarrollo del pase matinal, la actividad continuará con una sesión de tarde prevista en el mismo formato, que permitirá dar continuidad a esta experiencia cultural en el castillo de La Vela, de la que volverán a tomar parte otras 150 personas de todas las edades.

La Diputación de Toledo mantiene con esta iniciativa su compromiso con la puesta en valor del patrimonio histórico de la provincia, promoviendo actividades que acercan los castillos y enclaves singulares a la ciudadanía y refuerzan el atractivo turístico y cultural del territorio.