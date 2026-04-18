Detenidas cuatro personas por robar perfumes, ropa deportiva y gafas de sol en diferentes comercios de Luz del Tajo

La Policía Local de Toledo ha detenido a tres hombres de 26, 36 y 43 años, y a una mujer de 32, por su presunta participación en varios delitos de hurto ocurridos durante la tarde del pasado miércoles en el centro comercial Luz del Tajo de la capital de Castilla-La Mancha.

Los agentes se personaron en la gran superficie alertados por los avisos que relataban diferentes robos en distintas tiendas del recinto. La investigación permitió localizar a uno de los implicados, que portaba perfumes de diversas marcas. Además, propietarios y clientes confirmaron que se habían producido sustracciones en varios establecimientos en un corto espacio de tiempo.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad y la colaboración de los vigilantes de seguridad privada facilitaron la identificación de los cuatro sospechosos, a quienes los agentes del cuerpo municipal de seguridad sorprendieron cuando abandonaban el centro comercial en un turismo.

Tras registrar el vehículo, los policías encontraron en su interior diversos objetos presuntamente sustraídos, entre ellos perfumes, ropa deportiva y gafas de sol. Aunque el valor total de los artículos aún no ha sido determinado, se estima que es elevado.

Finalmente, los agentes detuvieron a los cuatro ocupantes del vehículo, a quienes acusan de un delito de hurto cometido por un grupo organizado.