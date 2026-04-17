El PSOE acusa a la Diputación de Toledo de "endeudarse" para "cumplir el programa electoral de Carlos Velázquez"

La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Toledo, Tita García Élez, ha intervenido en el Pleno municipal de la Diputación con folios con la cara del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

El Grupo Socialista en la Diputación de Toledo ha rechazado la modificación de crédito planteada por el Gobierno provincial —del PP y Vox— para la adquisición de la antigua Escuela de Enfermería en la capital, una operación que supera los dos millones de euros y cuyo coste final, según denuncian, "no está claramente definido".

Los socialistas consideran que esta decisión "carece de planificación" y "supone endeudar al conjunto de la provincia para asumir un proyecto que no corresponde a las prioridades de la institución provincial", por un proyecto que atribuye al alcalde de la capital, el popular Carlos Velázquez.

La portavoz del PSOE, Tita García Élez, ha sido contundente al afirmar que “la Diputación va a endeudar no solo a la ciudad de Toledo, sino a todos y cada uno de los municipios de la provincia”, al asumir un préstamo a diez años para financiar esta operación.

A juicio del PSOE, "se trata de una decisión de gran calado económico que afectará al conjunto de la ciudadanía y que, sin embargo, no responde a una necesidad colectiva previamente identificada".

En declaraciones ante los medios de comunicación, ha recalcado que el PSOE rechaza esta iniciativa al considerar que “no es de recibo que la Diputación venga a sufragar los gastos y las peticiones de un programa electoral del Ayuntamiento de Toledo”.

Ayudar a los municipios más pequeños

García Élez ha insistido en que la institución provincial “tiene que estar para ayudar a los municipios más pequeños y atender situaciones sobrevenidas”, recordando que ese ha sido históricamente su papel, y no el de asumir compromisos políticos de otras administraciones.

Ha confrontado el argumento del Gobierno provincial de que se trata de una necesidad de interés provincial y ha recordado que fue el propio alcalde de Toledo quien impulsó este proyecto "mucho antes de los informes que ahora se utilizan para justificar la operación".

En este sentido, ha subrayado que ya en 2025 el regidor manifestó públicamente su interés por la Escuela de Enfermería e inició contactos para su adquisición. Incluso en junio de 2023, dos días después de tomar posesión como alcalde, Carlos Velázquez "ya preguntó sobre este inmueble para asumirlo como un proyecto local, lo que evidencia que no estamos ante una demanda sobrevenida de la Diputación".

Según ha explicado la portavoz del PSOE, el Consistorio capitalino "fue quien inició los trámites administrativos, los informes técnicos y las gestiones con la Tesorería de la Seguridad Social en relación con este inmueble, lo que refuerza el carácter estrictamente municipal del proyecto".

“¿En qué momento pasa a ser un proyecto provincial? En el momento en el que el alcalde de Toledo anuncia que será la Diputación quien lo compre”, ha cuestionado, poniendo en duda la coherencia del planteamiento del Gobierno provincial.

Un edificio "con cargas hasta 2029"

Asimismo, la portavoz socialista ha alertado de que la Diputación de Toledo va a adquirir un edificio que presenta "cargas vigentes hasta el año 2029, con espacios actualmente ocupados por servicios administrativos, lo que limita su disponibilidad y condiciona cualquier actuación futura".

Ha sostenido que "esta circunstancia incrementa la incertidumbre sobre el uso real del inmueble y sobre el coste total de la operación, que podría verse incrementado con nuevas inversiones no contempladas inicialmente".

García Élez ha criticado que se priorice al Ayuntamiento de Toledo, “con una solvencia económica acreditada de cerca de 27 millones de euros de remanente”, frente a otros municipios de la provincia que sí dependen directamente del apoyo de la Diputación para poder afrontar inversiones básicas.

"Esta decisión rompe el principio de equilibrio territorial que debe guiar la acción de la institución provincial", ha recalcado.

La "herramienta electoral" de Velázquez

La portavoz ha advertido de que "esta operación no es un hecho aislado, sino que responde a una dinámica que se viene repitiendo en los últimos tiempos".

En este sentido, ha recordado que "ya son varios los inmuebles propiedad de la Diputación que han sido puestos a disposición o gestionados por el Ayuntamiento de Toledo", lo que refleja una tendencia preocupante en la gestión del patrimonio provincial.

“Se está intentando vestir como un proyecto provincial lo que en realidad es una iniciativa del alcalde de Toledo”, ha afirmado García Élez.

Ha avisado de que la institución "no puede convertirse en la herramienta para ejecutar el programa electoral de un ayuntamiento concreto”.

Por todo ello, ha exigido al Gobierno provincial que aclare "el coste real de la operación, su impacto económico a medio y largo plazo y los criterios que justifican destinar recursos de toda la provincia a un proyecto que responde a intereses estrictamente municipales y no a una planificación estratégica provincial".