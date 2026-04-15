Toledo licita por 4 millones el nuevo contrato de las escuelas infantiles para normalizar el servicio tras meses de tensión

Las escuelas infantiles están en los barrios del Casco histórico, el Polígono y Buenavista.

El Ayuntamiento de Toledo ha iniciado el expediente para contratar la gestión de las tres escuelas infantiles municipales por un importe base cercano a los cuatro millones de euros para los próximos cuatro años. El contrato se plantea con un formato de dos años iniciales más dos posibles prórrogas anuales, según informan fuentes municipales.

Así lo ha indicado el portavoz municipal, Juan José Alcalde, quien informó este miércoles de los asuntos adoptados en la Junta de Gobierno Local, destacando el expediente de las guarderías incluido de manera urgente.

Estos centros atienden las necesidades de los niños, las niñas y sus familias durante la etapa educativa de 0 a 3 años. Las instalaciones están ubicadas en el Casco Histórico, Buenavista y el Polígono.

Este martes, el concejal de Educación, Daniel Morcillo, explicaba que el objetivo de su área era iniciar el expediente esta misma semana con la intención de mantener el precio mensual por menor en 280 euros, aunque deslizó la posibilidad de aumentar la tarifa en 10 euros mensuales, lo que supondría un incremento de 120 euros al año.

El Consistorio mantiene desde hace meses cierta tensión con la actual concesionaria del servicio, La Casita de Chocolate, tras varios impagos a las trabajadoras y discrepancias económicas con el contrato, tal y como reconoció el alcalde Carlos Velázquez en noviembre.

En marzo de 2024, la empresa solicitó un preconcurso de acreedores asegurando que su situación económica era extrema e insostenible.

En un comunicado remitido a las familias a finales del pasado ejercicio, la concesionaria explicó que el Ayuntamiento mantenía sin pagar las facturas de agosto, septiembre y octubre, además de importes pendientes de cursos anteriores.

Desde la empresa aludieron a una situación crítica en su tesorería que les obligaba a abonar solo la mitad de los sueldos a la espera de la llegada de los fondos municipales.

Reparación de socavones en el Polígono industrial

En cuanto a la reparación de baches en el Polígono industrial, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la adjudicación de las obras de reparación del firme y pavimentos en las calles Río Jarama y Ventalomar, dos de las vías con mayor tráfico pesado. La adjudicación ha recaído en la empresa Antonio Miguel Alonso e Hijos SL por 307.136,47 euros.

Además, según ha informado el Consistorio, se ha adjudicado la mejora del espacio urbano de la actuación 'Toledo, Ciudad Creativa' para intervenir en la plaza Mayor, frente al Teatro de Rojas, por un importe de 391.072 euros a la empresa Seranco SAU.

En el área de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se han adjudicado los contratos para la explotación de cuatro carpas de ocio y hostelería en el recinto ferial de La Peraleda para el Corpus 2026.

La primera de ellas se otorgó por 8.501 euros a la empresa Cinco Notas SL y la segunda por el mismo importe a Galloza SL, mientras que la tercera y la cuarta fueron para Santos Eventos y Producciones SL por importes de 8.390 y 8.330 euros respectivamente.

También se ha aceptado la cesión del préstamo de la maqueta del centro cultural San Marcos al museo estatal La Casa de la Arquitectura para una exposición sobre arquitectura y patrimonio en España.

En otro orden de asuntos, se ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Toledo y la Asociación de Amigos de los Patios de Toledo para el año 2026 por un importe de 8.000 euros.

También se da continuidad por seis meses al contrato de explotación del complejo de incineración de cadáveres a la empresa José María San Román Gómez-Menor SL.

La barca del pasaje "funcionará el 1 de mayo"

Por su parte, la convocatoria para la barca del pasaje del río Tajo se ha declarado desierta por falta de licitadores, aunque fuentes municipales aseguran que funcionará el 1 de mayo con motivo del Día del Valle para ofrecer el servicio de traslado a la ermita.

Finalmente, se ha validado el inicio del expediente para el campamento urbano del verano de 2026 con un presupuesto de 73.500 euros y se ha adjudicado el mantenimiento de la aplicación Gestdoc y la sede electrónica a la empresa ADD4U Soluciones por 284.976 euros durante tres años.

Por último, se autoriza el proceso para el suministro de un vehículo autoescala de 32 metros que sale a licitación por un importe base de 1.155.000 euros.