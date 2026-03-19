Toledo instalará luces solares en el parking de Santa Teresa para mejorar la seguridad sin dañar los restos arqueológicos

Los 24 puntos de luz autónomos estarán en la zona pavimentada del aparcamiento.

El aparcamiento disuasorio del barrio de Santa Teresa, en Toledo, estrenará alumbrado público solar antes de verano. Así lo ha comunicado la concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina. La actuación que dará respuesta a una "demanda vecinal" para "incrementar la seguridad" en este espacio.

Esta obra municipal contempla la instalación de 24 puntos de luz autónomos que funcionan mediante energía solar; una solución "eficiente y sostenible" para dotar de iluminación a esta zona ya pavimentada sin necesidad de ejecutar canalizaciones eléctricas subterráneas que puedan afectar a un entorno sensible patrimonialmente por su proximidad a Vega Baja.

Molina ha destacado que esta intervención "mejorará notablemente la seguridad tanto de los usuarios del aparcamiento como de sus vehículos, especialmente en horario nocturno, cuando la falta de iluminación venía generando problemas".

Asimismo, ha subrayado la importancia de esta actuación para el mercadillo de los martes, cuyos comerciantes necesitan montar sus puestos en las primeras horas del día, especialmente en invierno, cuando todavía no ha amanecido, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El diseño de las instalaciones ha tenido en cuenta la conservación del patrimonio arqueológico, ya que el ámbito de actuación se encuentra dentro de una zona protegida. En este sentido, el proyecto garantiza una afección mínima al limitarse, exclusivamente, a la zona ya urbanizada y no intervenir en el terreno natural.

Además, las cimentaciones previstas, de escasa profundidad, se ejecutarán sobre capas de pavimento y relleno existentes, sin alterar los niveles arqueológicos.

Por otro lado, la disposición de los puntos de luz ha sido planificada para no afectar ni a la capacidad del aparcamiento ni a la distribución habitual del mercadillo.

La concejala ha señalado que este tipo de alumbrado solar "ya ha demostrado su eficacia en otras zonas de la ciudad". "Ofrece un nivel de iluminación adecuado para el tránsito seguro de peatones y vehículos a baja velocidad, al tiempo que reduce el impacto ambiental y los costes de infraestructura", ha afirmado.