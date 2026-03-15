El Gobierno de España se pone a disposición de Escalona y ofrece su "ayuda" tras el derrumbe de una torre de su castillo

Estado en el que ha quedado la torre albarrana del castillo de Escalona tras el derrumbe.

El Gobierno de España se ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Escalona (Toledo) para "ayudar, dentro de sus competencias", tras el derrumbe este sábado de una de las torres albarranas exteriores del castillo de la localidad.

Así lo ha expresado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, desde Toledo, donde ha asistido a la marcha solidaria 'Brilla por ellos' para apoyar la investigación del cáncer infantil.

Tolón ha expresado que este mismo sábado se puso en contacto con el alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, para mostrar su disposición. "Si el Gobierno de España puede ayudar y tiene, de alguna forma, competencia, estamos a su disposición", ha afirmado.

Asimismo, ha indicado que "en cualquier caso, lo más importante es que no ha habido víctimas".

Derrumbe

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la torre albarrana del castillo de Escalona cayó en la mañana de este sábado, sin dejar heridos.

El suceso ocurrió sobre las 10.30 horas, instantes antes de que comenzaran las visitas guiadas, por lo que numerosas personas se encontraban en los aledaños de esta fortaleza de origen medieval con más de 1.000 años de antigüedad. Algunos de los allí presentes se encontraban grabando con el móvil y pudieron filmar el colapso de la torre.

El alcalde, Álvaro Gutiérrez, explicó que el derrumbe se había producido como consecuencia de la "gran acumulación de agua" que Escalona ha recibido en las últimas semanas tras el paso del tren de borrascas que ha azotado a la Península en los últimos días.

En concreto, la hipótesis apunta a que "el agua se habría filtrado por la cubierta de la torre albarrana, erosionando los materiales interiores de la torre y provocando el desplazamiento" de algunas piedras de la torre. Al ceder, "ha desaparecido el cimiento del lateral derecho de la torre provocando su colapso y derrumbe".