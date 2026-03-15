Escalona apunta a las lluvias como causa del derrumbe en su castillo: "Media hora después hubiese sido una desgracia"

Estado en el que ha quedado la torre albarrana del castillo de Escalona tras el derrumbe.

Eran poco más de las 10:30 horas de este sábado y los primeros visitantes llegaban al castillo de Escalona, una fortaleza con diez siglos de historia y que hace menos de un año abría sus puertas al público después de ser adquirida por el Ayuntamiento.

En ese momento, los pocos turistas que habían aparcado sus coches se extrañaron por un extraño ruido que brotaba del interior de la muralla. Algunos tuvieron el tiempo justo para encender la cámara de su teléfono móvil sin ser consciente de que iba a filmar el colapso de una de las torres albarranas del complejo medieval.

Por fortuna, la hora en la que se ha producido el derrumbe apenas había visitantes y esta pérdida patrimonial no ha sumado heridos ni daños personales. Eso sí, de haberse producido tan solo media hora después "podríamos estar hablando de una desgracia", como reconocía el alcalde, Álvaro Gutiérrez.

El político, que además es delegado de la Junta en la provincia y secretario general del PSOE de Toledo, avanzaba a los periodistas que los primeros exámenes sobre el terreno indicaban que el derrumbe se había producido como consecuencia de la "gran acumulación de agua" que Escalona ha recibido en las últimas semanas tras el paso del tren de borrascas que barrió durante días la península.

De hecho, los habitantes de Escalona están habituados a que su municipio sea uno de los puntos críticos del cauce del río Alberche cuando la lluvia, el deshielo de Gredos y los desembalses aguas arriba multiplican su caudal. Seguramente, lo que no esperaban es que este capítulo meteorológico tuviera también su repercusión en la parte más alta del municipio, la que acoge su fortaleza.

Desde el Ayuntamiento, han confirmado esta hipótesis apuntando "se ha ido filtrando por la cubierta de la torre albarrana suficiente cantidad de agua como para erosionar los materiales interiores de la torre provocando el desplazamiento" de algunas piedras de la torre.

Al ceder estas piedras, "ha desaparecido el cimiento del lateral derecho de la torre provocando su colapso y derrumbe", explican fuentes municipales que recuerdan que Escalona ha recibido en pocas semanas más lluvia de la que acumula de media en un año normal.

La primera consecuencia del desplome ha sido la suspensión de todas las visitas programadas al castillo, tanto las de este sábado como las que deberían llevarse a cabo próximamente.

Esta medida se prolongará hasta que la auditoría encargada por el Ayuntamiento y en la que también participarán técnicos de la Dirección General de Patrimonio arroje luz sobre el estado en el que se encuentra la totalidad del complejo histórico, que en su interior también alberga un recinto palaciego que ordenó construir en el siglo XV el condestable Álvaro de Luna, hermano del autor de la novela 'El Conde Lucanor', el infante Don Juan Manuel.

Recuperación del recinto

Este derrumbe supone una piedra en el camino en los planes del Ayuntamiento de Escalona, que el 10 de octubre de 2024 cumplía con un anhelo histórico del municipio recuperando su elemento patrimonial más notable.

Para el equipo de Gutiérrez esta compra suponía "la última oportunidad" que tenía el pueblo para "cambiar la inercia" de su castillo y "evitar su desaparición paulatina".

La propia fortaleza ya había dado otro aviso en diciembre de 2023, cuando parte de una de las fachadas sobre el río Alberche se desprendió y obligó al Ayuntamiento a cerrar parte de la senda que discurre junto a la ribera.

Para iniciar esta recuperación, tras un primer adecentamiento que permitía su apertura, la siguiente fase iba a consistir en poner en marcha una iniciativa público-privada que atrajera a algún inversor que invirtiera en la restauración del castillo para explotar alguna de sus zonas como espacio hostelero.

De hecho, el propio alcalde ha reconocido que desde el Consistorio están ultimando los pliegos de condiciones para sacar la licitación de esta restauración.

El derrumbe de la torre albarrana no variará los planes del Ayuntamiento de Escalona con su vetusta fortaleza. Es más, entienden que este capítulo "demuestra, lamentablemente, que estábamos en lo cierto y que no se podía seguir en la inactividad de las últimas décadas".

Por ello han insistido en su compromiso de "seguir acelerando el proyecto que garantiza la restauración y la recuperación total de nuestra joya patrimonial más preciada".