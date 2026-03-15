El alcalde de Escalona pedirá "todas las ayudas posibles" para el castillo y asegura que "nunca hubo riesgo para los visitantes"

El alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, ha anunciado este domingo que el Ayuntamiento solicitará "todas las ayudas que pueda a todos los organismos, instituciones y administraciones para poder acometer la obra que sea necesaria" tras el derrumbe de una de las torres albarranas exteriores del castillo de la localidad.

Así lo ha expresado antes de la visita de los técnicos de patrimonio de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta, señalando que el castillo "es un monumento de muchos siglos, de mil años de antigüedad y evidentemente necesita una consolidación importante en varios elementos de su estructura".

Gutiérrez ha expresado que tras su adquisición en octubre de 2024 ha estado evaluando y planificando obras de protección, consolidación y restauración del castillo. "No es algo que haya surgido 'ex novo' en el día de hoy como consecuencia de que ayer se derrumbara parte de la torre albarrana", ha afirmado.

Sobre la evaluación técnica que comienza este domingo, el también delegado de la Junta en la provincia ha indicado que se trata del "primer paso para ver y determinar cuáles son los siguientes". Asimismo, ha destacado la colaboración entre administraciones, con la participación en las inspecciones técnicas del arquitecto municipal junto a los técnicos autonómicos.

Seguridad de los visitantes

Por otro lado, a las críticas realizadas por la oposición, el alcalde ha expresado que "en ningún momento se ha tenido en riesgo a las personas que han visitado el castillo".

En cuanto a la elaboración del itinerario de las visitas, iniciadas a partir de 2025, ha explicado que "el Ayuntamiento se preocupó de que la ruta que siguen los turistas, esa visita guiada, fuera absolutamente segura".

"No solamente se ocupó el Ayuntamiento, sino también los técnicos de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Comunidades, quienes también nos avalaron en que la ruta que siguen los turistas es absolutamente segura", ha asegurado. Y ha reiterado que el castillo permanecerá cerrado a las visitas "durante el tiempo que los técnicos digan".

Se confirma la hipótesis

La primera valoración técnica ha confirmado la hipótesis que se valoraba, ya que ha sido el agua llovida estos últimos días la que ha empapado toda la zona superior del muro y ha hecho que se colapsara toda la zona de la bóveda.

En concreto, los técnicos han explicado que lo que ha colapsado ha sido la zona superior de la torre, un refuerzo que se hizo en la zona de artillería en el siglo XV y el chapado que se le hizo a la torre islámica en el siglo XIV. Sin embargo, ha aguantado la torre islámica del siglo XI, ya que el núcleo de tapial de la torre se ha mantenido.

Por todo ello, la primera actuación será "limpiar y consolidar todo lo que se ha quedado 'desnudo', es decir, lo que ha quedado abierto".

Derrumbe

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la torre albarrana del castillo de Escalona cayó en la mañana de este sábado, sin dejar heridos.

El suceso ocurrió sobre las 10.30 horas, instantes antes de que comenzaran las visitas guiadas, por lo que numerosas personas se encontraban en los aledaños de esta fortaleza de origen medieval con más de 1.000 años de antigüedad.

Algunos de los allí presentes se encontraban grabando con el móvil y pudieron filmar el colapso de la torre.