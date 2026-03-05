El nuevo mirador del Valle de Toledo sigue adelante pese al rechazo social: la constructora Proimancha ejecutará la obra

Imagen de archivo de un Día del Valle con la vista del Casco Histórico desde la Piedra del Rey Moro. Javier Longobardo

La construcción de un nuevo mirador en el Valle de Toledo, que contará con una fuente transitable de chorros iluminados y senderos peatonales, continúa su curso a pesar del rechazo social y la presión vecinal.

El Consistorio ha adjudicado provisionalmente la obra a la constructora Proimancha Ingeniería y Construcción por un presupuesto de 485.500 euros, lo que supone una rebaja de 31.500 euros respecto a la licitación inicial.

La empresa, con sede en Piedrabuena (Ciudad Real), resultó ganadora del concurso frente a la única otra licitadora, Trento Arquitectura, que obtuvo 10 puntos frente a los 100 de la adjudicataria.

El contrato establece un plazo de ejecución de cuatro meses; por tanto, la obra debería estar terminada antes de que finalice el verano, una vez se formalice el contrato y comiencen los trabajos.

El proyecto enfrenta una notable resistencia. El pasado 21 de febrero, la asociación ecologista Arba convocó una concentración en la plaza del Ayuntamiento a la que asistieron unas 200 personas. El acto contó con el respaldo de partidos de la oposición, el PSOE e IU, asociaciones vecinales y estudiantes ambientólogos de la UCLM.

Bajo el lema 'El Valle no se vende, el Valle se defiende', los manifestantes exigieron proteger la esencia natural del entorno. Los colectivos defienden que el espacio requiere limpieza y renaturalización, pero se oponen a su "urbanización".

Por su parte, Movimiento Sumar Toledo ha pedido este jueves al alcalde Carlos Velázquez la paralización inmediata del proyecto, argumentando que carece de apoyo ciudadano y de las garantías medioambientales necesarias, en un comunicado de prensa.