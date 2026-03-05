La ermita de un pueblo de Toledo que parece un castillo de Disney y tiene más de 100 años: se puede visitar gratis

Ermita de la Virgen del Rosario de los Pastores. Ayuntamiento Huerta de Valdecarábanos

En el corazón de la provincia de Toledo se esconde una impresionante ermita de estilo modernista que fue realizada por un discípulo de Gaudí en el siglo XX y que parece todo un castillo del mundo Disney.

Se trata de la Ermita de la Virgen del Rosario de los Pastores ubicada en la localidad toledana de Huerta del Valdecarábanos. Este edificio de planta rectangular que se fracciona en cinco tramos se puede visitar gratuitamente todos los días de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas.

Un vecino devoto del pueblo, Don Acisclo, es quien impulsa la construcción de este "castillo de Disney" ante el mal estado del anterior templo religioso del lugar. "La obra contaba con un presupuesto de 50.000 pesetas, resultando al final por 500.000 pesetas", apuntan desde la propia hermandad.

Entrada principal de la ermita que recuerda a un castillo de Disney. Hermandad de la Virgen del Rosario de Pastores

Una inversión millonaria en aquella época que da como resultado esta joya patrimonial que fusiona elementos bizantinos, románicos y góticos. Fue inaugurada el 3 de diciembre de 1910 y, con el paso del tiempo, ha sufrido numerosas reformas, como la renovación del suelo, el zócalo de madera y el tejado.

El diseño de esta ermita corrió a cargo de Jesús Carrasco-Muñoz y Encinas, un arquitecto contemporáneo fiel seguidor de Antonio Gaudí. Como curiosidad, los mármoles que cubren su suelo fueron traídos en barco directamente desde Carrara (Italia).

Ermita de la Virgen del Rosario de los Pastores. Tripadvisor

El primer barco que los transportaba se perdió en el mar, lo que obligó a realizar un segundo envío. Meses después, la primera carga fue localizada y finalmente se empleó para decorar la casa de Acisclo y su familia.

Su torre circular predomina la cara externa, aunque su interior también impresiona. La luz se filtra a través de un rosetón y unas vidrieras policromadas pintadas a mano creando un efecto cromático ensordecedor.

Vista aérea de la ermita. YouTube

Ubicada a escasos 30 minutos en coche de Toledo y a menos de una hora de Madrid, la Ermita de la Virgen del Rosario de los Pastores es uno de los lugares desconocidos por el gran público que debes conocer.