El Colegio de Enfermería de Toledo refuerza la lucha contra el intrusismo y la carrera profesional

La institución destaca su estabilidad económica, apuesta por la formación, investigación y servicios a colegiados, y exige reactivar la carrera profesional.

El Colegio de Enfermería de Toledo ha aprobado su gestión en Asamblea General, reafirmando su compromiso con la defensa y el desarrollo profesional de las enfermeras y enfermeros, la lucha contra el intrusismo y la exigencia de reactivación de la carrera profesional en el SESCAM.

Durante la sesión, se ha destacado la gestión económica transparente y saneada del Colegio, que permitirá afrontar nuevos proyectos y consolidar los servicios esenciales para los colegiados.

Entre las prioridades figura exigir la reactivación de la carrera profesional en el SESCAM, parada desde hace 14 años, considerada clave para el reconocimiento, motivación y desarrollo de las enfermeras y enfermeros de la provincia.

Asimismo, la institución ha reforzado su papel como garante de la correcta actuación profesional, intensificando acciones contra el intrusismo y la usurpación de funciones, prácticas que pueden poner en riesgo la seguridad de los pacientes.

Formación continuada

La gestión aprobada permitirá mantener y potenciar servicios fundamentales como formación continuada, investigación enfermera, asesoría jurídica y seguro de responsabilidad civil. Además, se intensificarán campañas de promoción y prevención de la salud para visibilizar el papel esencial de las enfermeras como agentes de salud.

El presidente del Colegio, Roberto Martín Ramírez, ha destacado: "La estabilidad económica nos permite mirar al futuro con ambición y responsabilidad. Seguiremos defendiendo la reactivación de la carrera profesional y combatiendo el intrusismo, porque proteger la profesión es también proteger la seguridad de los pacientes".

Ramírez ha subrayado que el compromiso del Colegio es "ser los garantes ante la sociedad de las buenas prácticas enfermeras, fortalecer el desarrollo profesional, ofrecer más y mejores servicios a nuestros colegiados y situar a la enfermería en el lugar que merece dentro del sistema sanitario y en la sociedad".