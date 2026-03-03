El PSOE e IU acusan a Velázquez de "improvisar y vender humo" con San Juan de Dios: "La credibilidad es ninguna"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, ha denunciado que el alcalde del PP, Carlos Velázquez, carece de "un modelo claro" para la ciudad. "Gobierna a base de improvisación, ocurrencias y vender humo”, ha denunciado tras el anuncio de que el edificio de San Juan de Dios, propiedad de la Diputación provincial, se destinará a residencia de mayores y centro de día y no albergará un hotel como estaba contemplado.

Noelia de la Cruz ha asegurado que esta "falta de rumbo ha vuelto a quedar patente" este martes cuando, según la portavoz socialista, Velázquez “ha vuelto a tergiversar informaciones, vender humo y mentir a la ciudadanía” sobre el cambio de uso y destino de varios edificios emblemáticos del Casco Histórico.

“El Toledo Emerge anunciado a bombo y platillo en el Debate del Estado del Municipio de 2024, hace aguas. Este anuncio estrella del alcalde ha resultado ser un fiasco en cuanto a planificación y nos ha hecho perder casi un año en lo que respecta al edificio de San Juan de Dios”, ha explicado la portavoz.

Respecto al anuncio del alcalde de convertir San Juan de Dios en una residencia, Noelia de la Cruz ha pedido que “haga más caso a la oposición y a los vecinos y vecinas del Casco Histórico que siempre han querido que San Juan de Dios fuese una residencia”, lo que vuelve a dejar claro que “este alcalde y su equipo gobiernan de espaldas a la ciudadanía”.

En este sentido, ha recordado que fue el propio Velázquez, con los votos del PP, quien impulsó un PERIM para cambiar el uso del inmueble y permitir su transformación en hotel, eliminando así el uso asistencial que tenía hasta entonces. “Fue el PP quien promovió este cambio para uso hotelero y quien escenificó en un Pleno que era la única opción posible para este edificio”, ha expuesto.

En relación con el anuncio de impulsar viviendas en la antigua sede de RNE, donde habían planteado la instalación de un centro de día para las personas mayores del Casco, la portavoz socialista ha cuestionado el alcance real de la propuesta, lamentando que el alcalde “todavía no ha entregado en alquiler ni siquiera las cinco viviendas que el anterior gobierno socialista dejó ya terminadas” en el Corral de Don Diego.

Izquierda Unida ha celebrado el cambio de hotel a residencia, pero ha lamentado la "falta de credibilidad" de los anuncios del bipartito del PP y Vox, al tiempo que ha pedido que la gestión del futuro edificio sea pública.

"Hace cuatro días nos trajeron un PERIM para el desarrollo de San Juan de Dios como un hotel, pensando en los visitantes de Puy du Fou, y antes habían aprobado que fuera una residencia; algo que no les valió hace tres meses y que ahora vuelve a valer. La credibilidad es ninguna", ha denunciado Txema Fernández, portavoz de la formación.

Fernández también ha indicado que el edificio de Radio Nacional de España "ahora se proyecta para vivienda, cuando antes iba a ser un centro de día", o el inmueble de Alamillos del Tránsito, del que el alcalde "dice que será para vivienda cuando ni siquiera el gerente del Consorcio se refiere a vivienda, sino que dice que son habitaciones con espacios comunes".

Por su parte, Movimiento Sumar Toledo ha celebrado también que San Juan de Dios no se proyecte como un centro privado. "Supone un giro relevante respecto al planteamiento inicial y confirma que la movilización ciudadana y la presión política dan resultados", afirma la formación.