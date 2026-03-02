La Diputación de Toledo convertirá Melque en un poblado visigodo para acercar su cultura a estudiantes de la provincia

La Diputación Provincial de Toledo ha programado la celebración de unas jornadas didácticas de recreación histórica visigoda en el Sitio Histórico de Santa María de Melque y de talleres escolares de divulgación de las investigaciones arqueológicas, dirigidas a alumnado de quinto y sexto de Primaria y de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria, respectivamente.

Estas actividades, gratuitas para los centros educativos participantes, se desarrollarán en abril de 2026 y forman parte del compromiso de la institución provincial por fomentar la cultura, la historia y la investigación entre las nuevas generaciones, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Según ha explicado el diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Toledo, Tomás Arribas, "con estas jornadas queremos que los escolares de nuestra provincia vivan la Historia en primera persona, que comprendan que el patrimonio no es algo lejano, sino parte de su identidad y de su presente".

Arribas ha subrayado que Santa María de Melque es "un enclave único que nos permite explicar quiénes fuimos y cómo hemos llegado hasta aquí, combinando rigor científico y una propuesta didáctica atractiva para el alumnado".

El diputado ha destacado además que esta iniciativa "refuerza el compromiso firme de la Diputación con la cultura, la educación y la divulgación de las investigaciones arqueológicas que se desarrollan en la provincia".

Según ha señalado, el objetivo es "acercar el conocimiento generado por los especialistas a las aulas y fomentar en los jóvenes el respeto por el patrimonio, el pensamiento crítico y el interés por nuestra historia común".

Actividades

Las jornadas didácticas previstas para los días 13, 15 y 17 de abril de 2026 ofrecerán al alumnado de Primaria actividades de recreación histórica sobre la vida y costumbres del Reino Visigodo de Toledo, junto a explicaciones y dinámicas sobre vida cotidiana, escritura, vestimenta y cultura medieval, impartidas, entre otros, por especialistas y grupos de recreación histórica, como son Daniel Gómez Aragonés y la Asociación “Signum Témporis”.

Paralelamente, los talleres de arqueología dirigidos a estudiantes de ESO se celebrarán los días 10 y 30 de abril de 2026, con contenidos centrados en el oficio del arqueólogo, la estructura y evolución del conjunto monástico mozárabe, la visita guiada al yacimiento y aproximaciones prácticas al patrimonio arqueológico y su investigación. Estos talleres serán impartidos por miembros del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a través de su Escuela de Estudios Árabes (EEA).

El programa educativo incluirá recepciones, presentaciones a cargo de arqueólogos e intérpretes del patrimonio, actividades participativas in situ y espacios de evaluación con los docentes acompañantes, siempre con criterios pedagógicos que fomenten la curiosidad, el pensamiento crítico y el respeto por el patrimonio cultural.

Los centros educativos interesados deberán presentar, antes del 9 de marzo sus solicitudes en el registro telemático de la Diputación de Toledo, adjuntando el Anexo correspondiente durante el plazo establecido tras la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.

La selección de los centros se realizará por orden de entrada de las solicitudes hasta completar las plazas disponibles, con una participación mínima y máxima de alumnos por grupo para optimizar la logística de transporte y la experiencia educativa.