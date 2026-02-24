El PSOE replica a José Julián Gregorio que también puede ayudar "de forma inmediata" desde el Ayuntamiento

El Grupo Municipal Socialista de Talavera de la Reina ha respondido a las declaraciones del alcalde, el popular José Julián Gregorio, quien este martes ha exigido a la Junta de Comunidades la activación urgente del Fondo de Contingencia para hacer frente a los daños provocados por las inundaciones de finales de enero y principios de febrero.

Gregorio ha asegurado que "Talavera se siente totalmente desprotegida por la Junta de Comunidades" y los socialistas talaveranos han acusado al regidor de "esconderse tras el atril del Partido Popular para tapar su falta de decisiones como alcalde durante las inundaciones".

La viceportavoz del grupo, Flora Bellón, ha calificado de "lamentable" que el alcalde se desplace a Toledo para realizar estas reclamaciones y ha señalado que "evidentemente todas las administraciones deben ayudar, eso está claro", pero ha añadido que "es que el alcalde también puede hacerlo de forma más directa y más rápida hasta que lleguen todas esas ayudas".

En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto superior a 85 millones de euros y que "también existe un fondo de contingencia y otros imprevistos" con el que, a su juicio, "perfectamente se podría hacer frente a las ayudas que necesitan los vecinos".

Además, Bellón ha subrayado que Gregorio tiene la oportunidad de adoptar medidas este viernes si aprueba durante el plano la propuesta socialista para crear una línea de ayudas económicas directas y una oficina municipal de atención a los afectados por las inundaciones.