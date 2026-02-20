En marcha una nueva edición de 'Senderismo Didáctico 2026' para más de 2.000 escolares de la provincia de Toledo

La Diputación Provincial de Toledo ha reactivado esta semana el programa 'Senderismo Didáctico 2026', dirigido a alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, que permitirá a más de 2.000 escolares recorrer la naturaleza de la provincia como aula al aire libre hasta abril.

La iniciativa combina educación ambiental, actividad física y cultura local, incorporando por primera vez rutas inclusivas para alumnado con movilidad reducida mediante el uso de sillas joëlette.

El programa, gestionado por el Servicio de Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural, cuenta con la colaboración de la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha (FDMCM), que aporta técnicos y monitores especializados para guiar las rutas por senderos homologados.

La diputada de Medio Ambiente, Marina García, ha destacado la buena acogida de la iniciativa, señalando que "acerca la riqueza natural de la provincia a los más jóvenes, fomentando el respeto por el entorno y promoviendo hábitos de vida saludables a través de la práctica deportiva".

Rutas inclusivas

La programación ha comenzado con una ruta en Almorox y continuará el 24 de febrero, cerrando el mes en Cabañas de Yepes. En marzo, las salidas se desarrollarán en San Martín de Montalbán, Villaminaya, Valdeverdeja, Los Yébenes y El Real de San Vicente, y en abril se completará en Polán, Guadamur, San Pablo de los Montes, Navahermosa, Hontanar y Villarrubia de Santiago. Las actividades se celebran los martes y jueves lectivos, de 10:00 a 13:00 horas, con recorridos adaptados a la edad y capacidad de los escolares.

Durante cada ruta, los alumnos aprenden a identificar flora y fauna autóctonas, interpretar el paisaje, iniciarse en la marcha a pie y adquirir hábitos saludables. La incorporación de rutas inclusivas permitirá que todo el alumnado participe en igualdad de condiciones, con la primera salida adaptada prevista para el 12 de marzo.

La actividad es gratuita para los centros educativos, que solo deben cubrir el desplazamiento, reafirmando el compromiso de la Diputación de Toledo con la educación ambiental, la inclusión y el desarrollo territorial, acercando oportunidades educativas y deportivas a los municipios de la provincia.