Talavera de la Reina ofrece casi 40 plazas de empleo público: buscan operarios municipales, electricistas, herreros...

El portavoz del equipo de Gobierno de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha destacado el refuerzo al empleo público del Ayuntamiento con la puesta en marcha de "numerosos procesos selectivos para dotar de personal suficiente a los distintos servicios municipales y mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía".

"Se trata de una apuesta decidida y significativa que pone en relieve la importancia de contar con recursos humanos adecuados para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios municipales", ha expresado.

En concreto, ha detallado que se han abierto 24 plazas de operarios provisionales, además de seis plazas de peón, dos de oficial electricista, una de herrero, dos de oficial de jardines y una de ayudante de pintura.

A estas convocatorias se suman otros procesos selectivos que permanecen abiertos, como el de auxiliar administrativo, que recientemente ha celebrado su primera prueba.

"Son muchos los procesos selectivos y convocatorias que ya se han celebrado, los que se están desarrollando actualmente y los que se pondrán en marcha próximamente", ha asegurado.

Por último, ha insistido en que estas actuaciones "forman parte de una estrategia global orientada a consolidar una administración local más eficaz, cercana y preparada para dar respuesta a las necesidades de la ciudad".