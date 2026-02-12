Muere Benedicto Cedillo, padre de la presidenta de la Diputación de Toledo y referente del caballo de picar

Benedicto Cedillo Carmona, padre de la presidenta de la Diputación de Toledo y alcaldesa de Mocejón, Concepción Cedillo, falleció este miércoles 11 de febrero a los 86 años.

Vinculado durante toda su vida al mundo del caballo y especialmente a la preparación de caballos de picar, Cedillo ha sido un nombre reconocido en el ámbito taurino por su trayectoria profesional y su dedicación constante al campo.

Durante más de tres décadas ha estado presente en ferias y plazas de toda España y Francia, incluidas algunas de las más relevantes como Pamplona, Valencia, Alicante o Madrid.

Su labor, desarrollada posteriormente junto a tres de sus hijos en la cuadra Equigarce, ha contribuido a consolidar esta casa como una de las más destacadas en el sector.

Su trayectoria ha estado marcada por el trabajo diario en la formación y cuidado de caballos destinados a festejos taurinos, manteniéndose activo durante buena parte de su vida profesional y ganándose el respeto de aficionados y profesionales de la tauromaquia.

Desde la redacción de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha acompañamos en el sentimiento a la familia y seres queridos de Benedicto Cedillo en estos momentos de dolor. Descanse en paz.