Novedades en la Semana Santa de Toledo: el Redentor pasará por la Catedral y La Humildad suma una virgen Esperanza

Ana Pérez, concejala de Cultura y expresidenta de la Junta de Hermandades y Cofradías de Toledo, ha presentado los actos de la Semana Santa.

La polémica por la elaboración del cartel anunciador con IA, sumada a las críticas de diseñadores gráficos, fotógrafos y cofrades, ha sobrevolado la presentación de los actos de la Semana Santa de Toledo, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional desde hace 12 años. La cita continúa "en crecimiento" y este año suma, el Miércoles Santo, un nuevo paso para procesionar por las calles del Casco Histórico: el de Nuestra Señora de la Esperanza en su Soledad, imagen de la hermandad del Cristo de la Humildad.

También el Miércoles Santo, otra de las novedades será la ampliación del recorrido de la procesión del Cristo Redentor hasta la Catedral Primada con motivo de su VIII Centenario.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Toledo, Juan Carlos Sánchez, en la presentación de la programación de la Semana Santa junto a la edil de Cultura, Ana Pérez, y la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo.

La nueva talla es una de las novedades de la Semana Santa 2026 que comienza el 18 de marzo, Miércoles de Ceniza, con la representación teatral de La Pasión de Toledo en el Teatro de Rojas; y continuará el 25 de marzo con el pregón a cargo del vicerrector del Seminario Mayor, Valentín Aparicio, acompañado por la coral 'Voces en armonía' que cuenta entre sus miembros con personas con discapacidad visual.

Sobre las novedades, Sánchez ha explicado que "siempre es difícil innovar cuando se llevan tantos años", si bien ha destacado que la Junta de Cofradías dará un mayor protagonismo a las redes sociales y a la página web, con el objetivo de "acercar la Semana Santa a los jóvenes", y se creará dentro de la página web un apartado de Agenda con todos los actos del año relacionados con esta celebración.

En este punto, ha precisado que este año la aplicación (app) abandona la geolocalización por recomendación de los técnicos y por las dificultades que conlleva en calles tan estrechas como las de Toledo, aunque la Junta de Cofradías sí ha reformado la app para que ofrezca información fiel de las cofradías, procesiones y recorridos como complemento a la web.

Con respecto al Viernes Santo, ha recordado que el año pasado se llegó a un acuerdo entre las cofradías para organizar con rigor los distintos recorridos de la procesión más numerosa, aunque ha apuntado que no se pudo saber su efectividad porque cayó una tormenta y no pudieron salir a las calles.

Además, el presidente de la Junta de Cofradías ha señalado que, al margen de las procesiones, el programa de la Semana Santa 2026 también contempla el V Ciclo de Música Sacra y el IV Ciclo de conferencias con la participación de la Cofradía Internacional de Investigadores y que incluirá dos ponencias.

La edil de Cultura ha recalcado la importancia de este tiempo en el que "la fe se hace cultura" y ha resaltado que desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, hay al menos una procesión cada día en la ciudad.

También la viceconsejera de Cultura ha coincidido en el aspecto cultural, además del religioso, de esta celebración y ha avanzado que la Junta de Comunidades también prepara una actividad para sumarse al programa de la Semana Santa de Toledo, en cuya organización se implican 20 cofradías y más de 5.000 cofrades.