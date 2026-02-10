Iñaki Jiménez, concejal de Movilidad de Toledo: "No vamos a llegar a licitar el contrato de autobuses urbanos este año"

Iñaki Jiménez (PP), concejal de Movilidad, Transportes, Interior y Personal, encabeza una de las macroconcejalías con más peso del Ayuntamiento de Toledo.

Hombre de la máxima confianza del alcalde Carlos Velázquez, a quien acompañó en su pugna por el liderazgo regional del partido en 2018 contra Paco Núñez, asumió sus funciones en 2023. Ocurrió cuando el PP recuperó la Alcaldía tras 16 años de gobiernos socialistas gracias a un pacto con Vox.

En sus manos está la redacción del nuevo contrato de transporte urbano, un servicio con 7 millones de usuarios al año y 6 millones de gasto municipal, y la gestión de normativas espinosas como la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Esta medida provocó un cisma con sus socios de gobierno que tumbaron un documento que llegó a poner en jaque los presupuestos de 2026.

Los emblemáticos 'katangas' de Toledo, símbolo del transporte urbano de Toledo, tienen un lugar destacado en el despacho de Jiménez. Foto: Javier Longobardo

Actualmente, Jiménez lidera la nueva propuesta de la ZBE, una norma en la que admite no creer por convicciones ideológicas, pero que defiende como una obligación inevitable impuesta por Europa. En su mesa se amontonan otros asuntos candentes, como la regulación de la carga y descarga, la gratuidad de Safont exclusiva para los toledanos o el conflicto abierto entre el sector del taxi y la plataforma Bolt.

Sobre estos temas y su propio futuro político habla en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Nos recibe en su despacho rodeado de dosieres y planes de movilidad con una afición por el sector que se nota en detalles que van desde las miniaturas de los antiguos 'katangas' amarillos hasta sus propios calcetines, estampados con dibujos de autobuses, patinetes y motos.

El concejal muestra sus calcetines con dibujos de autobuses o otros medios de transporte. Foto: Javier Longobardo

Pregunta: Sus socios de Vox tumbaron en noviembre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y el PSOE también votó en contra. ¿Cuándo va a retomar el proyecto? ¿Existe un riesgo real de perder las subvenciones europeas?

Respuesta: Tengo un sentimiento de malestar. Como sabéis, es una ley de obligado cumplimiento que viene de Europa y que todos los Estados miembros han ratificado. Al ser de obligado cumplimiento, me pareció extraño el resultado de la votación. Cuando nosotros iniciamos el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones, nuestros socios de gobierno (Vox) aprobaron el inicio de la ordenanza para el proyecto definitivo, pero luego llegan las votaciones y votan en contra. Me parece triste y prácticamente lamentable, porque era un proyecto que hemos hecho en conjunto.

Yo no estoy a favor de restringir la movilidad de los vecinos de Toledo. El proyecto salió con el consenso de ambos partidos. Gracias a Dios tenemos una ciudad que no tiene contaminación y, por tanto, vamos a aplicar la ley de manera muy laxa; no íbamos a permitir que ningún toledano tuviera restricciones para subir al Casco Histórico.

Sobre el Partido Socialista, también me extrañó que votaran en contra. Ellos dejaron el proyecto en un cajón cuando gobernaban. Votaron en contra; creo que se dejaron llevar por la corriente de nuestros socios de gobierno. Izquierda Unida argumentó que no nos veía convencidos de implantar las ZBE y que se tenía que implantar en toda la ciudad. En definitiva, lo de Vox no lo entendí; recibieron directrices de su partido a nivel nacional. Bajo su responsabilidad recaerán las consecuencias. El PSOE, en lugar de abstenerse, votó en contra y no ha salido.

En cualquier caso, lo sigo dejando claro: no vamos a permitir ninguna restricción a ningún toledano. Todos los empadronados en Toledo van a tener circulación libre. Lo único que vamos a hacer es de cara a los que vienen de fuera. Con esta medida pretendíamos preservar el patrimonio histórico y dotar de más peatonalización al Casco para beneficiar a los vecinos y sus problemas de aparcamiento.

P: ¿El Ayuntamiento tendrá que devolver las subvenciones?

R: Actualmente, el Estado español ha anunciado que aquellas ciudades de más de 50.000 habitantes que no tengan la ZBE podrán perder las subvenciones recibidas: cámaras, autobuses eléctricos, arreglos de calles y la bonificación de los billetes de autobús. Antes la subvención era un 50%; ahora es el 40% (un 20% el Estado y un 20% nosotros). Podemos perderlo.

Están mandando cartas a ciudades similares emplazándolas a septiembre. Nosotros no hemos recibido notificación aún, pero confío en que más pronto que tarde se saque la ordenanza. Estamos avanzando primero en la de Movilidad, porque las enmiendas que hizo el PSOE a la de ZBE obedecían exclusivamente a movilidad y los servicios jurídicos las desecharon por eso.

P: Atribuye el bloqueo a directrices nacionales de Vox y a las alegaciones del PSOE sobre otra normativa. ¿Llegó a negociar con los socialistas una abstención o negociar la ordenanza de movilidad? ¿Es viable que ambos textos vean la luz de forma simultánea?

R: Primero tenemos que aprobar la de Movilidad, que es la que está en marcha, y luego sería la ZBE otra vez. Yo entendí que con Vox no tenía que negociar nada porque ya lo habíamos hecho y teníamos un punto claro de coincidencia: yo siempre he dicho que no voy a prohibir a mi padre de 80 años, o a mi madre, subir al casco a comprar al mercado porque tengan un coche que genere contaminación.

La capacidad del Casco es la que es: hay una serie de aparcamientos que se llenan y no podemos tener la ciudad llena de coches dando vueltas. Es de sentido común. Era una ley laxa para no interrumpir el bienestar de los vecinos.

Jiménez, sobre la ZBE: "Gracias a Dios tenemos una ciudad que no tiene contaminación y vamos a aplicar la ley de manera laxa". Foto: Javier Longobardo

Con el PSOE no negocié porque pensé que se habían leído el PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible) que habían dejado ellos; estaba basado en esas directrices. Me quedé asombrado cuando plantean enmiendas que no correspondían a la ZBE, sino a movilidad.

Creo que, a río revuelto, ganancia de pescadores: si Vox votaba en contra, ellos también. Retomaremos las enmiendas de movilidad y hablaré con la portavoz y los demás partidos para sacarlo adelante, porque es de obligado cumplimiento.

P: ¿Entonces se plantea un cambio de estrategia?

R: Tengo claro que hablaré con ellos. Me confié. La de Movilidad es una ordenanza de ciudad donde deben caber todos los vecinos, entidades y partidos políticos. Analizaremos las enmiendas; estoy dispuesto a meter todas las propuestas necesarias en beneficio de Toledo. No quiero hacer una norma egoísta.

P: Si hubiese que devolver las subvenciones, ¿son 4 millones de euros?

R: En total estaríamos hablando de 5 millones más o menos.

P: Sería un roto importante para las arcas municipales.

R: En principio no hay nada escrito, no hay ninguna norma que lo refleje. Son amenazas del Gobierno de España indicando que debemos cumplir. Somos cautos porque no podemos dejar desprotegidas las cuentas municipales; ya hemos tenido un problema con la indemnización del Nudo Norte de 11 millones de euros.

P: Usted justificó el fin de la bonificación del 20% siendo previsor por salud económica del Ayuntamiento, pero la realidad es una subida de tarifas que castiga a quienes no están empadronados.

R: Como responsable político de la ciudad de Toledo, tengo que velar por y para el bienestar de nuestros vecinos, que son quienes aportan con sus impuestos a las arcas municipales. Entiendo que puede significar un malestar para los que vienen aquí a trabajar o a estudiar y cogen autobuses urbanos, pero la diferencia de ese 20% es insignificante. Creo que pagar 51 céntimos en vez de 38, contando con la bonificación del Estado, no es mucho dinero; estamos hablando de un billete normal.

Sería suicida si planteáramos la bonificación a todo el mundo y que luego el Estado nos hiciera devolver las subvenciones, dejando maltrechas las arcas municipales. Es un billete accesible con la bonificación del 20% del Estado. Por tanto, el esfuerzo económico que hacemos es para aquellos que fiscalmente aportan en la ciudad, por seguridad económica y para mantener las arcas en perfecto estado.

P: ¿Van a licitar el contrato de autobuses urbanos este año?

R: No vamos a llegar. El alcalde firmó recientemente un protocolo con el alcalde de Madrid para realizar una encomienda a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid. Hemos estado observando a empresas privadas y consultoras para que nos echaran una mano, pero creemos que la experiencia que tiene la EMT dista mucho del resto. Tienen un buen sistema de transporte público y, con su experiencia y lo que ya teníamos avanzado y modificado, podremos sacar un buen pliego.

Las licitaciones salen para diez años y existen muchas carencias que hemos visto estos años de gobierno: precios desfasados o bonificaciones que no se contemplaban y que obligaban a reequilibrios continuos con las empresas, como nos pasa con el tema del gas. En este pliego plantearemos todas esas cuestiones para que no nos vuelva a suceder.

P: ¿Cuándo saldrá entonces? ¿Después de las elecciones?

R: Ahora mismo estamos pidiendo opiniones a los usuarios vía web y correo electrónico. Me he reunido varias veces con las asociaciones de vecinos y vamos a meter todo en una "coctelera" para intentar hacer un pliego en condiciones. Es una cuestión de seguridad. Los fines de semana suben 593 autobuses diarios a Zocodover y es peligroso. Es algo que ocurre a menudo en fechas puntuales y fiestas. Esas cuestiones se van a dejar despejadas en un calendario para que los usuarios sepan en qué fechas no podrán subir hasta Zocodover.

Nos planteamos que por la mañana suban los autobuses hasta las 11:00 para que los trabajadores puedan llegar. También se barajan lanzaderas y desdoblar líneas que actualmente son muy largas y agotadoras; por ejemplo, para ir a mi casa se tarda una hora y media, eso no tiene sentido.

Vamos a desdoblar líneas para que el campo de acción sea mayor y no se repitan recorridos por la misma calle. Asimismo, con el puente que se está proyectando desde Azucaica al Polígono, podemos plantear un autobús circular, reducir kilómetros y llegar hasta el barrio del Beato, que es una reclamación que nos vienen haciendo. Hay un proyecto muy ambicioso, se están rediseñando muchas líneas y esperamos que sea con el consenso de todos los usuarios.

P: ¿Van a sacar líneas de Zocodover? Es decir, ¿se va a reducir el número de líneas con cabecera allí?

R: En principio se plantea que siga todo como está, reduciendo algunas líneas y viendo de qué manera. Por eso arreglamos Gerardo Lobo: para ver cómo implementar las lanzaderas. Queremos recoger a personas con movilidad reducida que no pueden subir por las escaleras mecánicas. Pero todo esto está en el aire mientras diseñamos el proyecto.

Hay un grupo de vecinos que se queja de las vibraciones de los autobuses en el entorno de la Puerta de Bisagra; hemos recibido escritos del Defensor del Pueblo porque las vibraciones afectan a los vecinos. Teniendo en cuenta todas esas sensibilidades, lo vamos a diseñar con la ayuda de la EMT y de los técnicos municipales. Ahora mismo estamos con el estudio de movilidad mediante un programa que analiza los flujos de los usuarios.

El edil sentencia: "No podemos dejar desprotegidas las cuentas municipales; ya tuvimos un problema de 11 millones con el Nudo Norte". Foto: Javier Longobardo

P: Suena a una tramitación demasiado compleja y con cambios polémicos. ¿Es viable antes de las elecciones?

R: Es muy difícil. Llevamos dos años y medio trabajando en esto y se complica. Yo prefiero ir con cautela para que se hagan las cosas bien y no tener que estar continuamente con reequilibrios con la concesionaria.

P: En cuanto a las líneas, imagino que el grueso de los desdoblamientos se centrará en el Polígono, por el nuevo hospital, las consejerías...

R: Efectivamente. Hemos observado que todas las líneas pasan por la calle Alberche, pero se queda muy desprotegida la Vía Tarpeya. Para que se hagan una idea, la parada más cercana para mi padre está a 900 metros. Eso en el siglo XXI no puede ser. Vamos a intentar que pasen dos o tres líneas por la zona, o al menos los "búhos", que es algo que los padres nos han reclamado por seguridad.

P: ¿Y Santa Bárbara? Por el paseo de la Rosa también pasan muchas líneas.

R: Santa Bárbara es el barrio por el que pasan más líneas, tienen cinco. En principio va a seguir como está. Seguimos recogiendo iniciativas ciudadanas y de asociaciones de vecinos, pero no puedo avanzar mucho más hasta que tengamos la licitación.

P: ¿Los 120 millones de euros consignados en Europa para el contrato responden a una cifra preventiva o el coste real del servicio previsto para 10 años?

R: Ahora mismo estamos en un coste de en torno a los seis millones de euros.



P: ¿De qué manera va a corregir la nueva licitación esos desequilibrios?

R: Estos desequilibrios vienen desde la pandemia, la subida del gas o la guerra. En los contratos actuales hay un margen de usuarios; en este contrato se obliga a un reparto a partir de los 6 millones de usuarios. Sucede que ahora se contemplan subvenciones que antes no había. Pareciera que la empresa está cobrando más de lo que debe, pero no se contempla que esos usuarios son consecuencia de incentivos de la administración. Esas cuestiones no se habían dado nunca y ahora no podemos hacer nada hasta el nuevo contrato.

P: La EMT de Madrid ofrece abonos para familias numerosas o tarjetas turísticas que en Toledo todavía no existen. ¿Se barajan estas opciones? y ¿habrá un registro de incidencias en tiempo real para avisar de cortes, accidentes o desvíos sobre la marcha?

R: Tecnológicamente va a haber una mejora muy importante. Tuvimos un pequeño fallo con la aplicación anterior, pero ahora está en proyecto una nueva desarrollada por el Grupo Ruiz (Unauto) adaptada para personas con discapacidad visual. Indicará la parada más cercana y las líneas. También habrá pantallas en los autobuses informando de retrasos y alternativas.

Sobre la flota, tenemos el "bendito problema" de decidir entre vehículos eléctricos o de gas. El eléctrico en Toledo es complicado por la orografía; los actuales solo van por zonas llanas, salvo los microbuses del Casco. La EMT nos ayudará a decidir según el trazado de las líneas.

P: ¿Habrá más microbuses y servicios a demanda?

R: Planteamos la prueba del bus a demanda. Hay tres sectores: los jóvenes lo desean, pero para la gente mayor la brecha digital es un salto importante y es de lo que más se han quejado. Con el tiempo, se mueven más por redes sociales y se podría plantear, sobre todo para el servicio de "búho", donde los padres reclaman más seguridad y paradas cercanas a las viviendas.

El fallo del contrato actual es la hora punta. Cuando se hizo, no había los atascos de ahora. Toledo tiene 14 kilómetros de punta a punta y se hacen muchos kilómetros en vacío en horas valle. Hay que reforzar las horas punta y disminuir el servicio en las horas de valle para no castigar las arcas del Ayuntamiento.

P: Respecto a Bolt y las VTC, desde Fedeto critican lo que llaman "medidas laxas" y piden una patrulla específica para sancionar. ¿Cuántos expedientes se han tramitado y cómo está controlando el Ayuntamiento que no hagan servicios urbanos?

R: Hablo con el secretario general de Fedeto casi a diario. El Ayuntamiento es un perjudicado; hemos sacado cuatro licencias de taxi adaptado y dos han quedado desiertas, algo impensable. El responsable de Bolt tiene una aplicación informática, pero nosotros no tenemos competencia directa para controlar eso; es la Junta la que autoriza el transporte interurbano, aunque ellos lo hagan urbano. He pedido a Fedeto que demanden a la aplicación y pidan una cautelar para bloquearla.

Vienen VTC de Madrid y, en lugar de descansar, usan la aplicación para trabajar aquí. La competencia es de la Junta y debería haber inspectores de transporte, pero no los hay. Nosotros actuamos como "policía autonómica" y sancionamos lo que podemos, pero ninguna sanción ha llegado a término por discrepancias jurídicas: la policía propone 4.000 euros de multa por actividad no competente y la Junta instruye por 1.000 euros. Hay un plazo de seis meses para que lleguen y aún no han llegado.

P: ¿Está habiendo presión por parte de esta empresa para que el Ayuntamiento no vigile?

R: No recibo ninguna presión. Toledo da para lo que da. En épocas de mucha afluencia puede haber negocio para ambos, pero hay conductores que no conocen Toledo y se meten en direcciones prohibidas en el Casco. Nosotros defendemos el servicio público del taxi. Instamos a la Junta a que regule. El consejero de Fomento dice que no va a regular, pero el transporte urbano ilegal sigue creciendo.

P: ¿Quién puede poner el cascabel al gato?

R: Nos reunimos con la Federación Empresarial y el sector del taxi. Vamos a pedir más documentación y estar más encima de las VTC con la Policía Local, pero ellos deben instar a la Junta a que los procedimientos sancionadores sean más ágiles. Nosotros levantamos el acta, pero la competencia de ejecución es de la Junta.

P: Se acaba de adjudicar la redacción del proyecto del Ayuntamiento para el vial entre el Polígono y Azucaica. ¿Esta infraestructura descongestiona de verdad los atascos del Polígono?

R: Planteamos un croquis al Ministerio para repintar líneas y reforzar el arcén para hacer un tercer carril temporal. Al principio lo vieron bien, pero en la tercera reunión dijeron que no sin dar explicaciones. El Ayuntamiento no tiene competencias en esas carreteras; la N-400 es del Ministerio y la circunvalación de la Junta o el Ministerio. Los perjudicados somos los vecinos de Santa María de Benquerencia. Esto se sabía hace 16 años cuando se planteó allí el hospital y las consejerías. Nuestra medida es unir dos barrios con el puente, que es donde tenemos competencia, para desahogar y evacuar vehículos.

P: Este vial no gusta ni a la oposición ni a los vecinos, al coincidir en que no va a descongestionar el tráfico.

R: Ahora mismo solo hay una salida para ir a Toledo y vamos a pasar a tener dos, por lo que los vehículos se van a desviar. Además, el transporte público se va a abaratar y podrá haber más frecuencias y conexiones con Azucaica y con la zona de el Beato. Entendemos que sí va a desahogar; de hecho, los ingenieros de caminos que están con el proyecto nos lo aseguran.

P: ¿Y cómo se va a financiar?

R: Lo financiaremos con un préstamo y luego lo repercutiremos a través de los desarrollos urbanísticos que se harán en el futuro con el Plan de Ordenación Municipal (POM).

P: La redacción del puente de la A-40 también se ha adjudicado. Pero los toledanos sienten que vivimos en el día de la marmota.

R: Llevamos dos años y medio con esto; desde el principio el alcalde se lo propuso al Ministerio. Nosotros estamos muy avanzados y entendemos que antes de que acabe la legislatura podamos tener el proyecto ya realizado. La infraestructura que plantea el Ministerio es otra vía más de salida y va a venir muy bien para desahogar el polígono industrial. Es cierto que la movilidad seguirá quedando coja porque, insisto, es necesaria una gran circunvalación de la ciudad de Toledo para evacuar vehículos que no tengan que entrar necesariamente al barrio ni a la ciudad.

P: ¿En qué punto están las relaciones o la comunicación con la Junta en este asunto?

R: Más que preguntarnos a nosotros, debería preguntar a la Junta qué tal con el Ministerio y el Gobierno central. Nosotros, en las cuestiones que tenemos en común con la Junta, vamos haciendo acuerdos puntuales y los estamos sacando adelante. En el tema de la circunvalación, nosotros podemos ayudar en lo que compete a nuestros viales locales, dándoles paso; pero mientras no haya un proyecto serio, no podemos hacer nada.

Lo que haremos es ejercer presión para pedirles que hagan algo ya, porque los vecinos que van a trabajar o a los centros comerciales lo sufren. Mi antecesor en la Concejalía ―en referencia a Juanjo Pérez del Pino, del PSOE ― decía que eran "retenciones puntuales", pero no lo son: se pierde mucho tiempo en el vehículo. Necesitamos el tercer carril "como agua de mayo". No sé si será suficiente, pero cuantos más viales y vías de evacuación tengamos, mejor irá la ciudad.

P: El alcalde anunció en el Debate del Estado del Municipio un convenio con la Junta y la Diputación para rehabilitar la estación de autobuses, pero en la Junta no sentó bien. ¿En qué punto está la firma de ese acuerdo?

R: Esto es una declaración de intenciones y hay buena predisposición por parte de las administraciones. Estamos haciendo un proyecto para ver qué deficiencias muestra la estación y, en base a lo que salga, nos juntaremos con la Junta de Castilla-La Mancha para avanzar en la mejora. Estoy convencido de que, más pronto que tarde, el tema de la movilidad en la zona (escaleras mecánicas y ascensores) estará antes de que acabe la legislatura. Nos interesa que la imagen de Toledo no sea una estación de autobuses que parece una "estación fantasma".

P: ¿Está contento con cómo está funcionando la criticada zona magenta de Safont?

R: Estoy muy contento, sobre todo por los vecinos de Toledo que ahora no tienen problemas para aparcar. En ese entorno hay zona azul y naranja, y los vecinos que trabajan allí no tenían aparcamiento. Era una cuestión que nos reclamaban: reservar plazas para trabajadores y vecinos. Creo que la medida funciona bien.

Además, ahora estamos acometiendo una obra para eliminar el aparcamiento ilegal que hay en los arriates de acceso al aparcamiento de Safont. La entrada a Toledo no puede ser un cúmulo de vehículos aparcados de mala manera; esa zona se va a acondicionar como parque.

"Estoy muy contento, sobre todo por los vecinos de Toledo que ahora no tienen problemas para aparcar", asegura. Foto: Javier Longobardo

P: Hay toledanos que se han tenido que marchar a los pueblos cercanos por los precios o la falta de vivienda, pero que siguen haciendo su vida y trabajando en la ciudad. Sintiéndose tan toledanos como usted, ahora se ven penalizados.

R: Antes de plantear la zona magenta se hizo un estudio con la Policía y la empresa de la ORA. La mayor parte de los vehículos estacionados allí no eran de gente que viviera en Toledo ni en los alrededores, sino de Madrid u otras ciudades que venían de vacaciones. Hubo mucho revuelo, pero ¿sabe cuántas personas que trabajan ahí se han adscrito al descuento de 20 céntimos la hora? 30 personas. Ese es el "ruido". 30 personas frente a los vecinos que pagan aquí sus impuestos. La queja obedecía más a una estrategia política que a una realidad vecinal.

P: ¿Y el área para autocaravanas se ha quedado paralizada?

R: Hemos planteado hasta cuatro zonas y la respuesta siempre ha sido negativa por inviabilidad. Estamos estudiando otra parcela con metros cuadrados y capacidad de carga para llegar a un consenso que no afecte a restos arqueológicos ni al medio ambiente. Son parcelas de titularidad municipal.

En un mes máximo podremos avanzar algo más, pero prefiero ser cauto porque cada vez que hablo de una parcela, al final no sale. Buscamos zonas que no estén protegidas acústicamente ni tengan restos, para evitar malestar vecinal. El sector ha cambiado mucho y hay que centralizar los vertidos y desagües para evitar el "autocaravanismo dominguero".

P: ¿En el barrio del Polígono habrá zona azul o naranja? ¿Se eliminarán zonas en otros barrios como Palomarejos?

R: En el Polígono no es necesario. En Palomarejos lo que hemos hecho es poner más zonas verdes para los vecinos. Hubo quejas de comerciantes y finalmente llegamos a un acuerdo equilibrado.

P: ¿Cuándo se aplicará la ampliación de horario de la zona verde en el Casco Histórico hasta las 22:00 horas?

R: Estamos en ello. Desde enero hemos ampliado la zona verde a la calle Talavera, una reclamación histórica de vecinos que no podían aparcar en su casa. También vamos a ampliar la 'Zona Cero' en la Puerta del Vado. Para todo esto necesitamos aprobar la ordenanza de Movilidad.

Queremos ampliar el horario de la zona verde hasta las 22:00 horas para que los vecinos que llegan tarde de trabajar encuentren sitio. Asimismo, pondremos los pivotes las 24 horas, los 7 días de la semana, para evitar que pasen vehículos de paso y dotar de descanso a los vecinos. Queremos que el vecino del Casco sea un "vecino de primera". De hecho, el Casco ha ganado 300 habitantes este último año gracias a estas medidas.

P: ¿Cómo va a quedar el horario de carga y descarga en el Casco?

R: Vamos a adelantar la hora. Ahora es de 8:00 a 11:00 y pasará a ser de 7:00 a 10:00. No tiene sentido tener camiones a las doce de la mañana en Zocodover. Algunos hosteleros se han quejado porque tendrán que abrir antes, pero en toda Europa es así; se puede dejar la llave al repartidor o usar códigos. Las grandes distribuidoras me dicen que en dos horas tienen tiempo de sobra para el reparto. El problema es que muchos locales no abren hasta las 10:00.

A cambio, permitiremos una hora por la tarde para repartos puntuales con vehículos pequeños y eléctricos. Tenemos que proteger nuestro patrimonio; los adoquines no aguantan el peso de los vehículos actuales. Hay que ser valientes con estas medidas para que la ciudad sea para los viandantes.

P: ¿Cuándo cree que aprobarán ambas ordenanzas? ¿Llegarán antes del verano?

R: Ahora mismo estamos en el proceso de exposición pública de 15 días; es el momento de abrir la ventana y que los ciudadanos aporten ideas. Una vez termine, valoraremos las propuestas y, si se incluyen, habrá otra exposición pública, votación y negociación con los partidos hasta la aprobación definitiva. ¿Llegar a verano? Ojalá, pero depende de los plazos, de las enmiendas y de si se aprueban o no.

P: También es concejal de Personal. ¿Va a crecer la plantilla municipal?

R: Tenemos deficiencias, sobre todo a nivel técnico. Hay un problema en la concesión de licencias urbanísticas, por lo que ahora entra un nuevo aparejador. También está planteado incrementar la plantilla con dos ingenieros industriales.

Pero sobre todo, donde estamos haciendo un esfuerzo es en el parque móvil. Cuando llegamos, los vehículos eran lamentables, no cumplían con las normas de seguridad. En estos dos años y medio hemos comprado bastantes vehículos nuevos. También es fundamental el bienestar del trabajador: cuando llegamos, los operarios no tenían ni siquiera un puesto digno.

Estamos dotando de medios a electricistas y personal de mantenimiento para que trabajen con seguridad y dignidad. Seguiremos cambiando vehículos y mejorando las instalaciones en el año y medio que queda.