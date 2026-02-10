La Bonoloto deja este lunes un jugoso premio de casi 160.000 euros en un pueblo de Toledo

Administración de Ontígola (Toledo). Foto: Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo de la Bonoloto de este lunes ha dejado un acertante de segunda categoría, con cinco aciertos y un complementario, en Ontígola (Toledo). El afortunado se ha llevado un premio de 159.414 euros.

El boleto ha sido validado en la administración de la calle Fragua, 28.

La combinación ganadora ha sido 47, 07, 38, 40, 26, 44, con el complementario el 20 y el reintegro el 4.

No ha habido acertantes de primera categoría, por lo que se ha acumulado un bote de dos millones de euros para el sorteo de este martes.