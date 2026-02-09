Toledo inicia su Carnaval este viernes con fiesta en los barrios: el Casco tendrá orquestas ambas noches del fin de semana

Toledo se viste de Carnaval con un fin de semana plagado de actividades que empiezan este viernes 13 de febrero con el protagonismo de los barrios para dar paso el sábado 14 al gran desfile y el domingo 15 despedir la fiesta con el tradicional Entierro de la Sardina.

El viernes en el barrio de Palomarejos y Buenavista se celebrará un concurso infantil de disfraces, a las 17:30 horas, con participantes de 0 a 12 años. Las inscripciones están abiertas hasta el día 12. Habrá juegos y castillos hinchables y tras la entrega de premios, que consistirán en material escolar, habrá una chocolatada con churros para todos los participantes en el pabellón del colegio Garcilaso de la Vega.

En Valparaíso habrá un taller carnavalesco, de 18:00 a 20:00 horas, para niños y niñas de 6 a 12 años como previa a un concurso de disfraces cuyas inscripciones también están abiertas hasta el día 12. La fiesta continuará con la música del Dj Andrés Coma en la avenida del Madroño de 20:00 a 00:00 horas.

Santa Bárbara iniciará a las 19:00 horas su recorrido por las calles del barrio, acompañados de la batucada Kekumka y de la comparsa Amigos de Santa Bárbara. La salida será en la plaza del Sagrario hasta el centro cívico del barrio, donde se celebrará el concurso de disfraces y una chocolatada amenizada con música de Dj.

Azucaica también celebrará su desfile de 18:00 a 19:30 horas por las calles del barrio hasta finalizar en la plaza principal, donde se desarrollará el concurso a las 21:30 horas. Una vez finalizado, habrá música hasta las 2:00 horas para el disfrute de los vecinos y vecinas.

El concejal de Festejos, José Vicente García-Toledano ha presentado la programación este lunes.

En San Antón el evento arrancará a las 17:00 horas con la concentración de niños y adultos disfrazados con talleres, juegos infantiles y castillos hinchables. A las 19:30 horas se desarrollará un espectáculo infantil y a las 20:30 horas el baile de disfraces hasta la medianoche, en el centro comercial Zoco Europa. Durante el evento habrá sorteo de regalos entre los niños y niñas disfrazadas.

El barrio más poblado de la ciudad, el Polígono, iniciará su fiesta con un desfile de comparsas a partir de las 18:30 horas desde el pabellón deportivo del parque de la Luz, para continuar por la calle Alberche, la calle Río Bullaque con finalización en el paseo Juan Pablo II. A las 20:30 horas empezará el espectáculo de la orquesta Jamaica Show en la plaza Federico García Lorca.

La Cornisa, en la plaza de la Bellota, albergará desde las 18:00 horas un espectáculo infantil Magicaland de magia, música, baile y muñecos Disney con el protagonismo del mago Alvarete.

El 'centro' del Casco Histórico tendrá propuestas los dos días del fin de semana. El viernes, de 18:00 a 20:00 horas, se celebrará un show con animación infantil y concurso de disfraces en la plaza del Ayuntamiento, donde la celebración continuará con la orquesta Disco Hook de 21:30 a 00:30 horas.

El sábado la fiesta se celebrará de 22:00 a 2:00 horas en la plaza de Zocodover con la orquesta Jamaica Show y en la plaza del Ayuntamiento habrá DJ 'Los 40 Session' desde las 00:00 a las 4:00 horas.

La emblemática peña del Rey Moro amenizará la noche con sus disfraces y su música en diferentes calles del Casco desde la medianoche.

El desfile se adelanta a las 16:00 horas

La gran cita del Carnaval es el desfile del sábado, cuyo inicio se adelanta este año a las 16:00 horas en vez de a las 17:00, con el objetivo de extender la duración de la fiesta en la calle y asegurar un ambiente desde primera hora de la tarde.

El número de comparsas y grupos inscritos para este año es de 33. La convocatoria ha atraído tanto a colectivos locales como a agrupaciones de diversos municipios de la provincia y de fuera de ella, que competirán en un desfile marcado por un incremento en la cuantía de los premios, hasta un total de 35.000 euros.

La concentración de los participantes se realizará en la calle y aparcamiento de la calle Coronel Baeza. El itinerario del desfile partirá de la avenida de Barber para recorrer la avenida de la Reconquista, avenida de Carlos III, calle Nicaragua y finaliza en el cruce de la calle Nicaragua con la avenida de América.

El domingo 15 concluirán los actos con el Entierro de la Sardina. El cortejo fúnebre desfilará por las calles del barrio histórico hasta el Barco del Pasaje, donde se realizará la quema de la sardina a orillas del Tajo para cerrar oficialmente el Carnaval 2026.