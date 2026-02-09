Talavera de la Reina pedirá la declaración de zona catastrófica, mientras el Tajo se mantiene en alerta roja

Reunión CECOPAL llevada a cabo esta mañana en Talavera de la Reina. Ayuntamiento Talavera de la Reina

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha avanzado que el Ayuntamiento solicitará la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, conocida popularmente como zona catastrófica, debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias y las crecidas de ríos y arroyos de la ciudad.

Gregorio ha explicado en rueda de prensa que el consistorio remitirá este mismo lunes sendas comunicaciones a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Gobierno central, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, con el objetivo de que Talavera sea incluida entre las zonas de emergencia.

Esta declaración permitiría que tanto los vecinos afectados como el propio Ayuntamiento puedan acceder a subvenciones, necesarias para afrontar los daños y acometer actuaciones que eviten que situaciones similares vuelvan a repetirse.

El alcalde ha subrayado la magnitud del volumen de agua que está descendiendo desde la Sierra de San Vicente, tanto por el arroyo de la Portiña como por el resto de arroyos que atraviesan Talavera de la Reina y confluyen en la ciudad, y ha recordado que muchos imbornales han quedado saturados debido a la gran cantidad de lluvia caída.

Signos de mejora

Sin embargo, la situación comienza a mostrar mejoría: varias calles han podido reabrirse, como Cristo, Mula, Luis Jiménez, San Martín, Carmen y San Andrés, aunque continúan inundadas algunas vías y los puntos críticos permanecen activos.

Entre ellos se encuentran Entre Torres, Hilandera, Grietas y Charcos, así como zonas de San Esteban y calles como Campana, Chacón, Luigi, Luis Jiménez hasta la Glorieta y Marqués de Mirasol en sentido Madrid, que corresponden a la carretera general entre Torre Hilandera y Grietas.

Nivel rojo

Respecto a la previsión para los próximos días, Gregorio ha señalado que el martes llegará una nueva borrasca, pero que, según la Agencia Estatal de Meteorología, no va a ser de la magnitud de la anterior.

Además, Gregorio confía en que no superen los niveles del pasado sábado, cuando se recogieron más de 40 litros por metro cuadrado en la sierra y la ciudad.

En cuanto a la situación del río Tajo, este lunes circula por Talavera con un caudal de unos 665 metros cúbicos por segundo, según refleja en tiempo real a través de la red SAIH Tajo. Estos datos mantienen activada la alerta roja, aunque el alcalde ha señalado que la situación "está controlada".

No obstante, ha indicado que los mayores problemas se están registrando en los arroyos, especialmente en el entorno de Entre Torres, considerado el punto más sensible.

En las labores de emergencia trabajan más de un centenar de personas, entre ellas 25 bomberos, además de efectivos de Protección Civil, servicios generales y personal electromecánico.

Las tareas incluyen achique de agua, trasvase de ríos y arroyos, monitorización de puntos críticos y reparto de sacos de tierra, habiéndose distribuido hasta el momento 3.300 sacos para proteger viviendas y garajes.

Los operativos están centrados en el achique de agua, la retirada de residuos arrastrados por los arroyos y la monitorización constante de cauces en Talavera, Talavera la Nueva y Gamonal.

El Ayuntamiento, junto a la Diputación Provincial, ha estado en contacto directo con los vecinos, escuchando sus necesidades y coordinando la limpieza de garajes y otros daños provocados por las inundaciones.

Además, se han habilitado medidas de apoyo como zona azul gratuita hasta el miércoles, el parking del polideportivo José Ángel Jesús Encina para vehículos de vecinos afectados y el cierre temporal de todos los parques municipales, reforzando la señalización y la seguridad ante posibles desprendimientos por el viento.

Proteger a la población

Los trabajos del INFOCAM continúan en la ciudad desde que a las 18:00 horas del pasado sábado se solicitó su incorporación al Servicio de Emergencias 1-1-2, se movilizó inmediatamente una autobomba del dispositivo INFOCAM, y el domingo se incorporaron dos autobombas más y dos motobombas de achique y lodos, que trabajan junto a los bomberos en las labores de achique y control de inundaciones.

En cuanto a la coordinación de recursos y seguimiento de la emergencia, desde la activación del PRICAM, el pasado jueves 5 de febrero, se han registrado 173 incidencias hasta las 10:00 horas del 9 de febrero, concentrándose la mayoría en Talavera de la Reina.

Gregorio ha destacado que, a pesar de la complejidad de la situación, el plan de ataque iniciado el domingo, que consistió en trasvasar aguas de los sistemas generales hacia la Portiña, ha dado resultados positivos y ha permitido comenzar a vaciar algunos garajes afectados.

Actualmente se encuentran operativas 21 motobombas, pertenecientes al Consorcio Provincial de Bomberos de Toledo, Infocam y Aqualia, que están funcionando al máximo rendimiento y permiten achicar más de un millón de litros de agua por hora, según los datos aportados por el alcalde.

El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento continuará trabajando codo con codo con los vecinos, pidiendo todas las ayudas necesarias y asegurando una respuesta integral frente a las lluvias, para proteger a la población y minimizar los daños provocados por los arroyos y ríos que atraviesan Talavera de la Reina.