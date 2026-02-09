Una madre denuncia "episodios violentos" de un alumno en un colegio de Olías del Rey (Toledo)

Marta Vázquez, madre de una niña de 6 años que cursa 1º de Primaria en el CEIP Pedro Melendo García de Olías del Rey (Toledo), ha denunciado públicamente "episodios de violencia" protagonizados por un alumno que se incorporó al centro el pasado septiembre.

La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha asegura, por su parte, haber actuado "de manera inmediata y continuada" desde que la Inspección de Educación tuvo conocimiento de la situación.

Según la madre, su hija y otros menores han sufrido golpes, empujones, patadas, lápices clavados en el cuello, mochilas rotas y meriendas pisoteadas.

En un episodio especialmente grave, la profesora tuvo que ordenar al resto de alumnos que "salieran corriendo" mientras los niños huían por el pasillo pidiendo ayuda.

Sin soluciones

"Tras meses de silencio y respuestas evasivas por parte de la administración educativa, me veo obligada a acudir a los medios para dar visibilidad a esta situación que considero de extrema gravedad", ha afirmado Marta Vázquez.

La madre asegura haber enviado escritos a la dirección del centro, Inspección Educativa, la Delegación Provincial de Educación, al consejero Amador Pastor e incluso al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sin obtener soluciones satisfactorias.

A finales de octubre y principios de noviembre, se incorporó un Maestro de Pedagogía Terapéutica (PT) primero a media jornada y luego a jornada completa, lo que según la madre permitió contener parcialmente la situación.

Sin embargo, tras las vacaciones de enero, los recursos se redujeron y los incidentes volvieron a producirse. La familia afirma que incluso ha habido presencia de la Guardia Civil en el centro y que varios niños, incluida su hija, han necesitado atención psicológica.

Marta Vázquez ha denunciado que durante todo el proceso han solicitado "transparencia y comunicación directa" y se han encontrado con respuestas insuficientes de la dirección, el profesorado y responsables políticos.

"Defiendo la inclusión educativa, pero no una inclusión sin recursos que pone en riesgo a otros niños. La pregunta que nadie responde es: ¿dónde termina el derecho a la inclusión y empieza el derecho de una niña de 6 años a su seguridad física y emocional?", ha afirmado la madre.

Versión de la Consejería

Por su parte, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha negado que haya existido "silencio institucional ni falta de acción" y ha asegurado que desde el primer momento se han asesorado al centro, realizado seguimiento sistemático de las medidas adoptadas y manteniendo reuniones con representantes de las familias.

Fuentes de la Consejería han destacado que el delegado provincial, José Gutiérrez, ha recibido personalmente a las familias y ha propuesto la dotación completa de un recurso de Pedagogía Terapéutica, que permanece en el centro.

Además, han subrayado que todas las intervenciones se han aplicado de manera profesional, coordinada y adaptada a las necesidades de cada alumno, garantizando "un entorno educativo seguro, organizado y adecuado para todo el alumnado".

La administración ha insistido en que no existe sobrecarga del centro y que cada menor recibe atención individualizada conforme a la normativa vigente, incluyendo a la alumna recientemente incorporada con conductas agresivas, cuya integración está siendo evaluada y acompañada de manera específica.