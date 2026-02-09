Envían un mensaje Es-Alert a los vecinos de Seseña Nuevo (Toledo) por riesgo de inundación ante la crecida del Jarama

El Gobierno regional, a través de la Dirección del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam) ha enviado este domingo un mensaje de Es-Alert a los vecinos de Seseña Nuevo (Toledo) alertándolos del aumento del caudal provocado por los desembales en el río Jarama.

De hecho, las dos estaciones de aforo que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) tiene en este río, en los municipios madrileños de San Fernando y Mejorada- se encuentran en nivel rojo por la subida del nivel hasta la desembocadura de este afluente del Tajo.

En el texto del aviso que han recibido los residentes en Seseña Nuevo, la administración les recomienda que no crucen zonas inundables y respeten los cortes de tráfico, y no realicen actividades en cauces y sus proximidades. Además, a quienes tengan sus viviendas en zonas inundables, se les emplaza a que busquen zonas altas o suban a un piso superior, y sigan las indicaciones de las autoridades en el caso de que entre agua en el inmueble.

Se trata del cuarto mensaje Es-Alert que ha emitido la dirección del Pricam desde que la pasada semana comenzasen a darse incidencias por el paso del tren de borrascas.

El primero de ellos fue el jueves 5 de febrero, a las 14:30 horas, a todas las localidades ribereñas del río Alberche, desde su entrada en la provincia de Toledo y hasta su desembocadura en el Tajo (Talavera de la Reina). El segundo fue el sábado 7 de febrero, a las 10:15 horas, a los municipios ribereños del río Bullaque y Guadiana en la provincia de Ciudad Real; y, el tercero fue también el 7 de febrero, a las 23:55 horas, a la población de Alberche del Caudillo (Toledo) por el desbordamiento del arroyo Zarzaleja.

Desde la activación del Pricam, el pasado jueves 5 de febrero, el Gobierno regional ha contabilizado un total de 173 incidencias hasta las 10:00 horas de este lunes, la mayoría de ellas concentradas en Talavera de la Reina, donde la crecida de varios arroyos ha anegado varias calles y garajes.