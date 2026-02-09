El alcalde de Talavera envía una carta al ministro del Interior pidiendo "urgencia" en la declaración de zona catastrófica

El alcalde de Talavera de la Reina ha remitido una carta oficial al ministro del Interior en la que solicita con urgencia que la ciudad sea declarada zona gravemente afectada por una emergencia de protección tras los intensos episodios de lluvias y las crecidas del río Tajo que han provocado daños severos en la ciudad.

En la misiva, firmada por el alcalde en representación del Ayuntamiento y de todos los vecinos, se explica que las inundaciones causadas por el desbordamiento del Tajo y las persistentes precipitaciones han provocado daños materiales significativos en viviendas, infraestructuras públicas, explotaciones agrícolas, comercios y servicios esenciales.

También han obligado a la evacuación preventiva de vecinos en varias zonas del municipio, generando un impacto social y económico que supera la capacidad de respuesta de la administración local.

El alcalde subraya en esta misiva que la declaración de zona catastrófica permitiría articular ayudas directas a los afectados, apoyar a sectores económicos damnificados, rehabilitar infraestructuras y reforzar actuaciones de prevención ante episodios similares en el futuro.

Minimizar impactos

En la carta se ofrece, además, la disposición municipal para aportar cualquier información técnica adicional que sea necesaria para tramitar esta declaración con la mayor brevedad posible.

El alcalde insiste en que esta situación es esencial para garantizar la recuperación de la normalidad en la ciudad y expresa la disposición del Ayuntamiento a aportar toda la información técnica y documentación adicional que sea necesaria para tramitar la declaración con urgencia.

En este escrito, el alcalde enfatiza también la gravedad de la situación y la imposibilidad del Ayuntamiento de afrontar por sí solo los efectos de la inundación, insistiendo en que la ayuda del Gobierno central es indispensable para minimizar el impacto económico y social en los vecinos y restaurar los servicios afectados.