Toledo encara su "año de las efemérides" como destino turístico "sostenible, innovador y de calidad"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presentado este sábado en Fitur 2026 la campaña turística de la ciudad para el próximo año, una estrategia centrada en la calidad, las experiencias y las grandes efemérides que marcarán el calendario cultural y patrimonial de la capital regional.

La presentación se ha realizado en el marco del Día de Toledo, dentro del estand de Castilla-La Mancha, donde Velázquez ha subrayado que la nueva campaña "no solo define las acciones promocionales del año, sino la voluntad de lo que queremos ser como destino".

El alcalde ha iniciado su intervención agradeciendo el trabajo de la Concejalía de Turismo y de su equipo, así como la colaboración de la Diputación de Toledo, cuyo apoyo "hace posible que este día sea especialmente para la ciudad".

Un autobús promocional con Toledo al fondo.

La campaña para 2026 da continuidad al lema 'Toledo, tu Patrimonio Mundial' e incorpora dos hitos clave: el 40 aniversario de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y el nuevo eslogan 'Muchas noches para ser inolvidables', con el objetivo de reforzar un modelo de turismo de calidad frente al turismo de masas.

Velázquez ha destacado que las políticas municipales están dando resultados, con un incremento de más del 10 por ciento en las pernoctaciones en los dos últimos años, y ha señalado como uno de los pilares de la estrategia el turismo de congresos, un segmento que, según ha afirmado, "genera alto impacto económico, inversión, consumo y actividad para la hostelería y el comercio local".

En este sentido, ha indicado que en 2025 Toledo ha registrado un 30 por ciento más de eventos congresuales y un 33 por ciento más de congresistas respecto al año anterior, subrayando la importancia del "uso de los datos" para anticiparse a las tendencias y diseñar experiencias más atractivas.

Carlos Velázquez y Joaquín Romera, vicepresidente de la Diputación de Toledo.

El alcalde ha recordado también acuerdos estratégicos alcanzados en la pasada edición de Fitur, como la incorporación de Toledo a Lonely Planet, la principal guía turística en lengua inglesa, o el convenio con Orange, financiado con fondos europeos, para el desarrollo de nuevas experiencias basadas en el análisis de datos.

A todo ello se sumará, a partir del mes de abril, la información procedente de las cámaras ya implantadas en la ciudad y el acuerdo con Visa, "impulsado desde el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que permitirá conocer los hábitos de gasto de los turistas extranjeros".

La gastronomía será otra de las grandes tendencias al alza en 2026. Velázquez ha asegurado que el Ayuntamiento "trabaja con distintas administraciones para organizar eventos de carácter nacional que ensalcen los productos y productores locales, así como el papel de los miles de profesionales que viven de la hostelería y la gastronomía en la ciudad y la provincia".

El año de las efemérides

El alcalde ha destacado que 2026 será el año de las grandes efemérides para Toledo. Entre ellas, el 800 aniversario de la Catedral Primada, que contará con un programa excepcional y con dos hitos destacados: "El primer Jubileo en la historia de la Catedral de Toledo, que se celebrará durante 2026 y 2027, y la exposición 'Primada', una muestra sin precedentes".

Según ha explicado, esta exposición permitirá "exhibir al mundo la riqueza artística del templo tras la recuperación y rehabilitación de un centenar de obras de arte".

A estos acontecimientos se suman el 40 aniversario de la declaración de Toledo como Patrimonio de la Humanidad, cuyo acto central tendrá lugar el 26 de noviembre, festividad local; el 25 aniversario del Consorcio de la Ciudad de Toledo; y los 450 años del Teatro de Rojas.

Sobre esta última efeméride, Velázquez ha recordado que "se ha iniciado esta misma semana con el acto de Honores y Distinciones en el Día de San Ildefonso, celebrado en un teatro completamente renovado".

El alcalde ha concluido reafirmando "el compromiso del Ayuntamiento con un modelo turístico sostenible, innovador y de calidad", que refuerce la identidad de Toledo como destino cultural de referencia internacional y mejore la convivencia con quienes viven en el Casco Histórico.