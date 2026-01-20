La rotura de una tubería provoca cortes en el suministro de agua en buena parte del Casco Histórico de Toledo

La rotura de una tubería en la calle Colegio Doncellas de Toledo está afectando al suministro de agua en diversas zonas del Casco Histórico de la ciudad, ocasionando cortes y bajadas de presión.

Según han informado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha fuentes del Ayuntamiento de la capital castellanomanchega, se trata de la rotura de una tubería de fundición gris DN 450 mm, que está haciendo que el agua salga por una alcantarilla.

Los servicios municipales ya están trabajando en la zona, por lo que se cortará el suministro para bajar la presión y comprobar si se trata de una emplomadura.

El aviso se ha dado alrededor de las 8.29 horas de la mañana de este martes y, por el momento, no hay tiempo estimado para la intervención.

El incidente está afectando a buena parte del Casco toledano y algunos vecinos ya han reportado el corte del agua en zonas como el entorno de la plaza de Zocodover, calle Tendillas, calle Trinidad, plaza de la Magdalena y plaza de las Capuchinas, entre otras.