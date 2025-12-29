La Junta saca a concurso la venta de 4 parcelas para uso hotelero y comercial en Toledo por 5,3 millones de euros

Imagen del terreno a la venta en la avenida Vía Tarpeya, del Polígono residencial de Toledo.

La Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha iniciado un proceso estratégico de enajenación de suelo que pondrá en el mercado diversas parcelas comerciales, terciarias e industriales en los municipios de Toledo, Manzanares y Noblejas.

Esta licitación, autorizada el 17 de diciembre de 2025, alcanza una relevancia económica superior a los 5,34 millones de euros solo en la capital regional, en el barrio del Polígono, donde se concentran los activos de mayor valor orientados a impulsar la actividad hotelera, comercial y de oficinas.

En el caso específico de la ciudad de Toledo, el concurso incluye un total de cuatro parcelas; una de 3.600 metros cuadrados en la avenida Vía Tarpeya destinada a uso hotelero con un precio de salida de 1.059.120 euros.

A esta oferta se suma un suelo de 5.394 metros cuadrados en la avenida Río Boladiez valorado en 2.047.993,92 euros, además de otros terrenos en las calles Río Alberche y Río Fresnedoso, con precios de licitación de 1.260.720,20 euros y 981.258,02 euros respectivamente, todos ellos enfocados a usos de oficinas y comercial.

Los inversores interesados en concurrir a esta subasta patrimonial disponen hasta el 30 de enero de 2026 para formalizar sus propuestas. La entrega de la documentación debe realizarse en la sede de la Consejería de Fomento en Toledo o mediante correo certificado, respetando el límite horario de las 14:00 horas para las presentaciones presenciales.

Como requisitos indispensables, los licitadores deben presentar una fianza del 5 % del valor de tasación y demostrar una solvencia económica proporcional al tipo de licitación de la parcela elegida, pudiendo consultar los pliegos completos en el Portal de Transparencia.

