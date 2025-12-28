La Diputación de Toledo lanza sus rutas de senderismo gratis por 5 pueblos hasta mayo de 2026: fechas y cómo apuntarte

La duración de las rutas está en torno a las cuatro horas y comienza generalmente a las 10:00.

La Diputación de Toledo ha relanzado este curso el programa de Paseos Naturales por la provincia de Toledo, una iniciativa que cumple ya su 18 edición y que invita a los ciudadanos a descubrir la naturaleza, el patrimonio y rincones únicos a través de una selección de rutas distribuidas por toda la geografía toledana.

Según ha informado la institución en un comunicado de prensa, estos paseos gozan de una "alta demanda" por parte de los vecinos, quienes esperan cada año su publicación para apuntarse y disfrutar así del medio ambiente, conociendo alternativas de turismo rural al tiempo que descubren lugares singulares del mapa provincial.

Este año, el programa recupera su esencia original ofreciendo rutas guiadas por educadores de la Diputación y expertos locales vinculados a cada municipio. El objetivo es transformar cada itinerario en una experiencia de "disfrute pleno", enriquecida con interpretaciones especializadas del entorno natural.

Foto de recurso de uno de los paseos de ediciones anteriores.

La temporada se inició el pasado 4 de octubre en Yepes y acabará el 16 de mayo de 2026 en Garciotum. En el conjunto de las rutas seleccionadas, los participantes encontrarán la esencia del territorio gracias a la diversidad de flora, paisajes, heterogeneidad geológica y muestras de patrimonio cultural de cada una de las comarcas visitadas.

Todavía quedan cinco rutas por celebrarse en San Martín de Pusa, El Romeral, Esquivias, San Martín de Montalbán y Garciotum. Los paseos son gratuitos e incluyen el seguro de accidentes. Los participantes solo tienen que rellenar la solicitud creada para tal efecto en la web de la Diputación y trasladarse por sus propios medios hasta el inicio de la marcha, que será igualmente el punto de finalización de la misma.

Estas son las fechas y horarios

Sobre el calendario y los horarios, el periodo de solicitud para cada uno de los paseos queda abierto un mes antes de su celebración. La duración de las rutas está en torno a las cuatro horas, comenzando generalmente a las 10:00 horas en el punto informado a los asistentes y terminando alrededor de las 14:00 horas.

La programación se retomará el próximo 3 de enero de 2026 en San Martín de Pusa, con la solicitud disponible desde el 3 de diciembre. Seguidamente, se celebrarán los paseos de El Romeral el 21 de febrero (disponible desde el 21 de enero), Esquivias el 14 de marzo (disponible el 16 de febrero), San Martín de Montalbán el 11 de abril (disponible el 11 de marzo) y Garciotum el 16 de mayo, cuya solicitud se podrá realizar a partir del 16 de abril.