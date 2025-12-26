Toledo difunde los premios Talento Joven: Álvaro Rico, Aitana Bonmatí, Alberola Rojas, Afanion, los Mauri...

Los galardones se entregarán en el Teatro de Rojas el 2 de enero a las 19:00 horas.

LA GALA SERÁ EL 2 DE ENERO EN EL ROJAS

La ciudad de Toledo acogerá el próximo 2 de enero a las 19:00 horas en el Teatro de Rojas la segunda gala de los Premios Talento Joven 2025, una cita que reconoce la excelencia y el compromiso de la juventud toledana.

Entre los galardonados de esta edición destacan la atleta María Varo, el artista Javier Alcolea, la Asociación de Debate de la UCLM, la UD Santa Bárbara, el proyecto de artesanía ‘Soy la Mona’ de Celia Espinosa y la asociación AFANION, junto a las propuestas del grupo musical ‘Los Mauri’ y el Grupo Unicorn de Merevel.

Asimismo, el jurado ha otorgado menciones especiales a referentes como el actor Álvaro Rico, los árbitros Javier Alberola Rojas y Noelia Gutiérrez, los cineastas Carlos y Roberto Valle, y figuras del deporte nacional como Aitana Bonmatí, Iris Tió y Dennis González.

El fallo de esta edición ha recaído en un jurado multidisciplinar integrado por referentes como Borja Alonso, Sara Bargueño, los ganadores de la pasada edición Cristian y José de Neomotions, Rubén Guio Soler, Lucas Bua, María Tello e Irene Sánchez-Escribano.

En cuanto al palmarés por categorías, en el ámbito de la Educación se otorga el galardón a la Asociación de Debate del Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (ADET).

En la vertiente deportiva, la galardonada en modalidad individual es la atleta olímpica María Varo, mientras que el premio de Deporte de Equipo recae en la Unión Deportiva Santa Bárbara.

El sector cultural cuenta como ganadores al artista Javier Alcolea, al Grupo Unicorn de Merevel en la categoría de Artes Escénicas y al grupo ‘Los Mauri’ en la de Creación Musical.

Por su parte, ‘Soy la Mona’ de Celia Espinosa ha sido distinguida en la categoría de Emprendimiento y la Asociación AFANION ha resultado premiada en el área de Asociacionismo y Voluntariado.

Además, el jurado ha otorgado cuatro menciones especiales destinadas a reconocer trayectorias que han trascendido su ámbito de origen para convertirse en referentes de éxito.

En el plano local, se distingue a los árbitros toledanos Javier Alberola Rojas y Noelia Gutiérrez, mientras que la mención provincial corresponde al actor de la Puebla de Montalbán, Álvaro Rico, reconocido por su participación en las series más destacadas del país.

La mención regional ha sido para los hermanos Carlos y Roberto Valle, de la localidad de Consuegra, y la mención nacional reconoce a la futbolista Aitana Bonmatí junto a la nadadora artística Iris Tió y el nadador de sincronizada Dennis González.

De esta forma, los premios refuerzan su compromiso con la visibilización del potencial joven y su contribución al desarrollo social, cultural y económico.