El Gobierno adjudica por 723.601 euros el proyecto del ramal entre el Polígono y Azucaica con la autovía A-40

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado, por un importe de 723.601,80 euros, el contrato para redactar el proyecto de construcción del ramal que unirá las carreteras TO-22 y TO-23 en Toledo. Esta obra es el primer paso para completar la autovía A-40 en su tramo entre Toledo y Ocaña, y contará con una inversión total estimada de 22 millones de euros.

El objetivo principal es conectar ambas carreteras para que los vecinos del barrio del Polígono y de las poblaciones del sur de la capital puedan acceder directamente a la A-40. El nuevo trazado tendrá una longitud de 4,34 kilómetros; comenzará en el Polígono, en el cruce de la TO-23 con la calle Ventalomar, y terminará en la TO-22, en el barrio de Azucaica, con un nuevo enlace.

Durante su recorrido, la vía contará con un viaducto sobre el río Tajo y un paso sobre la línea del AVE Madrid-Toledo. Además, el proyecto incluye una rotonda para conectar con la carretera CM-4001, lo que facilitará todos los giros y movimientos de tráfico en el entorno del barrio de Azucaica.

Esta nueva organización de las carreteras permitirá abrir al tráfico varios accesos hacia Madrid en la TO-22 que se construyeron en su día con la autopista AP-41 pero que nunca llegaron a utilizarse.

Con esta adjudicación, el Ministerio "refuerza su apuesta" por el desarrollo de la autovía A-40 y la "mejora de las comunicaciones" en la provincia de Toledo.