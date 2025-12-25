El arzobispo de Toledo invita a "recuperar el sentido profundo" de la Navidad: "Es tiempo de esperanza para curar heridas"

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, se ha referido a la Navidad como "un tiempo de esperanza para curar nuestras heridas, para llenar de sentido aquello que quizás a veces no entendemos o nos pesa". Durante su discurso por la Pascua de Natividad, el titular metropolitano ha invitado a los fieles a "mirar hacia adentro" y les ha apremiado a "recuperar el sentido profundo de nuestro caminar".

En un mensaje desde la catedral primada de Toledo, un templo que el próximo año celebrará su octavo centenario, el arzobispo primado ha comentado que la Navidad "siempre nos sorprende, aunque cada año regresa puntualmente, nunca lo hace de la misma forma".

Según Cerro, "Cristo nos enseña a vivir la alegría y el gozo de que es también para tu familia, para tu parroquia, para tu grupo, para tu comunidad, para toda nuestra archidiócesis y para toda la Iglesia universal".

Al respecto, el arzobispo ha destacado que la "Iglesia que camina en Toledo quiere ser una Iglesia en salida, una Iglesia que quiere vivir también el encuentro, una Iglesia que quiere acercarse a los pobres y a los que sufren".

Por ello, Cerro ha convocado al pueblo de Dios a emular el ejemplo de María. "Queremos guardarlo todo en nuestro corazón; queremos crecer por dentro para servir por fuera".

El arzobispo ha deseado feliz Navidad y un año nuevo "lleno de las bendiciones del Señor", y ha recordado que en 2026 "nos disponemos a celebrar, en este clima sinodal, también el octavo centenario de la catedral".

También en el año entrante, la Iglesia de Toledo celebrará el jubileo de la Virgen de Guadalupe, una de las advocaciones más veneradas de la archidiócesis.