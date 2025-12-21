Carrera de la Ilusión en Toledo. Foto: Ayuntamiento.

Toledo

Más de 300 personas participan en Toledo en la Carrera de la Ilusión del Grupo Social ONCE

El dinero recaudado con las inscripciones se destinará a Rotary Toledo, para proyectos de deporte inclusivo y para apoyar a organizaciones de la discapacidad.

Publicada

Más de 300 personas han participado este domingo en la Carrera de la Ilusión impulsada por el Grupo Social ONCE, en colaboración con el Ayuntamiento de Toledo y el Rotary Club. Una prueba que ha permitido a los participantes experimentar la realidad de las personas ciegas y sordociegas.

La primera edición de esta prueba inclusiva ha ofrecido dos modalidades, una carrera de 5,3 kilómetros y una marcha de 3 kilómetros.

El presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, José Martínez, ha expresado que el objetivo principal ha sido "que deportistas con y sin discapacidad compartan una experiencia única, festiva y divertida, desde la empatía, el apoyo mutuo y la práctica de hábitos saludables que en esta sociedad sedentaria se hacen cada día más necesarios".

La salida ha tenido lugar en la sede de la ONCE en Toledo y la prueba ha finalizado en el pabellón de la Escuela de Gimnasia 'Gonzalo Pérez de Vargas'.

Lo recaudado con las inscripciones se destinará a Rotary Toledo, para proyectos de deporte inclusivo y para apoyar a organizaciones de la discapacidad.

Feria del Voluntariado y el Deporte Inclusivo

Tras la entrega de galardones, el mismo pabellón ha acogido la Feria del Voluntariado y el Deporte Inclusivo. Se trata de un lugar en el que el Grupo Social ONCE, de la mano de las organizaciones de la Plataforma del Voluntariado de Castilla-La Mancha, ha trasladado a la ciudadanía sus programas de atención con carácter general y los del ámbito deportivo en particular.

Asimismo, se han mostrado y practicado distintos deportes paralímpicos como el goalball, fútbol para ciegos o la boccia. Y se han escuchado los testimonios personales y recomendaciones de deportistas con discapacidad de reconocida trayectoria, como Ricardo de Pedraza, Isabel Fernández y Omar Ortiz.