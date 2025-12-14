La 'foto de Atenea' anticipa una revolución en las listas de Vox en Toledo: los 4 concejales, en duda para 2027

La reciente presentación de la fundación Atenea en Toledo ha hecho sonar las alarmas en el seno de Vox, poniendo en evidencia la creciente tensión entre la anterior y la actual cúpula del partido. La capital de Castilla-La Mancha se convirtió en el escenario donde se hizo visible el 'pulso' interno, con la vicealcaldesa toledana, Inés Cañizares, en el centro de la polémica por su estrecha cercanía a Iván Espinosa de los Monteros.

El think tank, impulsado por el cofundador de Vox, se postula como un laboratorio de ideas y un posible aglutinador del descontento en la derecha. Cañizares, su compañera cuando ambos lideraban el grupo parlamentario en el Congreso, se ha erigido en su fiel escudera, ocupando el puesto de secretaria y tesorera de Atenea. Un rol que la sitúa en una posición de crítica abierta hacia la dirección nacional del partido de Santiago Abascal.

La fotografía del evento, que incluye a la vicealcaldesa y a dos de sus compañeros en el Ayuntamiento, Juan Marín y Daniel Morcillo, ambos sentados en segunda fila, es significativa. Solo faltó Florentino Delgado. En Vox, cualquier acción que se interprete como apoyo a Iván Espinosa de los Monteros acaba siendo relegada.

Daniel Morcillo y Juan Marín conversan con otros asistentes al acto de este jueves en Toledo. Venancio Martín

El caso de Javier Ortega Smith es el precedente inmediato. Tras asistir a la presentación de la fundación en Madrid, poco después quedó fuera de las estructuras de poder, apartado de la portavocía adjunta del Congreso.

Una situación similar se cierne ahora sobre la formación política en Toledo. Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, es un secreto a voces que ninguno de los cuatro miembros del actual grupo municipal tiene asegurada su continuidad de cara a las listas electorales de mayo de 2027. Esta posible renovación total supondría una auténtica revolución interna en un partido en ascenso y con un rol decisivo tras arrebatar el poder al PSOE, que gobernó en Toledo durante 16 años.

El runrún es que habrá consecuencias directas de cara a los próximos comicios. Aunque los concejales comparten una línea ideológica próxima a Vox, su verdadera fidelidad es hacia Inés Cañizares. Ella les pidió expresamente que se sumasen a su lista para garantizar un desembarco en el Ayuntamiento con personas de su confianza y perfiles profesionales.

Esta lealtad ha marcado la relación con la estructura provincial, que es "correcta", pero distante. No existe un vínculo sólido, de confianza. Es una formalidad similar al saludo en una comida familiar tensa, un trato que quedó patente en la reciente cita navideña del partido. Aunque se publicaron fotos en redes sociales para ofrecer una imagen de unidad, en el ambiente se percibía la distancia. Los ediles no se ven ya como cabezas de cartel electoral, aunque sospechan que tampoco hay una alternativa clara en el partido.

El futuro de Cañizares

Inés Cañizares se da por amortizada como candidata y líder en la capital de Castilla-La Mancha. Pese a ello, su valor político es innegable. Es un activo seguro por su capacidad de oratoria, su defensa de postulados de la derecha y su buen hacer en la comunicación y el trato con la gente.

La gran duda es el futuro de la concejala de Seguridad Ciudadana. Podría optar por abandonar la política municipal al finalizar la legislatura. Sin embargo, la vía más analizada es que concurra en el equipo del alcalde del PP, Carlos Velázquez, como independiente. Su labor al frente del área de Policía Local y Bomberos le ha hecho ganar enteros —y votos— en colectivos tradicionalmente críticos. La concesión de reivindicaciones históricas, como el nuevo cuartel policial o el incremento de la categoría profesional de los bomberos al C1, refuerzan esta posibilidad.

En definitiva, la "foto de Atenea" no solo refleja una presentación pública, sino que anticipa un cambio profundo con la probable renovación completa de la representación de Vox en el consistorio toledano y el posible movimiento de un activo político clave hacia la órbita del Partido Popular. No es la primera vez que ocurre y parece que no será la última.