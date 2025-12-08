La Academia de Infantería de Toledo celebra a su patrona y 175 años de historia: "Construye identidad y orgullo"

Acto castrense en el que se ha celebrado la festividad donde se ha celebrado el día de la patrona de Infantería. Ayuntamiento de Toledo

La Academia de Infantería de Toledo, que este año conmemora su 175 aniversario, ha celebrado la festividad de su patrona, la Inmaculada Concepción, con un acto castrense en el que se ha puesto de relieve la cohesión como base de la eficiencia del cuerpo de Infantería.

El coronel Juan Esteban Rodas, director de la Academia, ha destacado ante los centenares de asistentes reunidos en el Patio de Armas que esta celebración "ayuda a construir nuestra identidad y orgullo de pertenencia".

Rodas ha subrayado que la cohesión se construye sobre la convivencia y, especialmente, compartiendo dificultad y celebración, y ha explicado a los más jóvenes la relevancia histórica y espiritual de la patrona. "Nuestra patrona nos aporta esperanza, guía y nos une en torno a ella", ha afirmado, recordando el milagro de Empel y la noción de causa justa por la que luchan los infantes españoles.

El coronel ha enfatizado que esta festividad "no es un acto meramente lúdico, sino un servicio útil para fortalecer la cohesión", y ha rogado a la patrona que continúe protegiendo a los militares que sirven fuera de nuestras fronteras, reforzando el compromiso de defender a España y a los españoles.

Condecoraciones

Durante el acto, se han impuesto una treintena de condecoraciones, el personal que pasa a la reserva ha renovado el juramento ante la Bandera y se rindió homenaje a los que dieron su vida por España.

La ceremonia, presidida por el general de división Javier Antonio Miragaya, director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, ha contado con la presencia de autoridades civiles, entre ellas la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo. También asistieron representantes políticos como Emilio Puig, Sergio Gutiérrez, Paco Núñez y Manuel Mariscal, entre otros.

Durante la celebración, se ha podido ver la formación de las compañías de alumnos de oficiales y suboficiales, acompañadas por la Unidad de Música, y ha finalizado con un desfile a pie y la exposición de vehículos y carros de combate.

En representación del Gobierno de Castilla-La Mancha, el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, ha destacado el papel esencial del Ejército de Tierra en la defensa y seguridad del país, así como su colaboración en situaciones de emergencia, subrayando su profesionalidad, vocación de servicio y disponibilidad inmediata ante cualquier necesidad de la ciudadanía.

Cuna de la Infantería

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado la emoción y relevancia de la celebración para la ciudad, señalando que Toledo es "la cuna de la Infantería" y que la festividad permite "sacar lo mejor de nosotros".

A estas palabras se le suma la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, participando activamente en el acto. Ha destacado la importancia de la colaboración entre las instituciones y el Ejército para garantizar la seguridad y la defensa del país, y ha resaltado el orgullo de Toledo por acoger durante 175 años a la Academia de Infantería, un referente en formación y valores para los militares españoles.

El acto ha comenzado por la mañana con la diana floreada, el izado de bandera y una Misa, y ha concluido con el tradicional desfile militar y social, mostrando la profunda conexión entre la sociedad civil y el Ejército y reafirmando la importancia de la Inmaculada Concepción como símbolo fundacional de la cultura e identidad del infante español.