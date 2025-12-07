Planazo de la Diputación de Toledo para llevar a las familias de la provincia a la nieve: precio y cómo inscribirse

La Diputación de Toledo ha puesto en marcha el programa 'Aventura Blanca Familia 2026', una iniciativa que se desarrollará en la estación invernal de Leitariegos de León del 13 al 17 de febrero.

Durante la actividad, las familias estarán acompañadas por personal especializado, encargado de la organización y ejecución de actividades de tiempo libre y animación en horario de tarde, así como del control en pista de los menores participantes.

"El objetivo de este programa es estrechar lazos entre los familiares y que pasen unos días disfrutando en la nieve por un precio simbólico, accesible para las familias de nuestra provincia", ha afirmado el vicepresidente y diputado del área de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias.

Los participantes recibirán dos horas diarias de clases, adaptadas al nivel inicial que presente cada uno. Las familias se alojarán en un hotel de la localidad de Villablino, en régimen de pensión completa.

Solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse por registro electrónico en la web de la institución provincial. El plazo ya está abierto y terminará el 19 de diciembre.

Para la adjudicación de plazas se aplicarán criterios de puntuación. La suma total de puntos determinará la elegibilidad y, en caso de empate, se tendrá en cuenta la fecha de recepción de las solicitudes. Los criterios que se seguirán para la elección definitiva serán la ubicación geográfica, el nivel de renta familiar, el Título de Familia Numerosa y el de Familia Numerosa Especial. También participar por primera vez, como familia, en un programa del Área de Bienestar Social, Familia y Juventud.

El programa incluye 50 plazas entre adultos y niños (a partir de 5 años), con un coste de 80 euros por plaza. Incluye el desplazamiento en autobús hasta la instalación y traslados durante la actividad; alojamiento y manutención en régimen de pensión completa; seguro de accidente; participación en todas las actividades programadas; y acompañamiento de monitores durante toda la jornada.