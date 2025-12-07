España ya ha adiestrado a más de 8.500 militares ucranianos bajo la dirección del 'Toledo Training Coordination Centre'

Las Fuerzas Armadas han adiestrado ya a más de 8.500 militares ucranianos en España desde noviembre de 2022 bajo la dirección del Cuartel General del 'Toledo Training Coordination Centre'.

Una formación que se compone de más de 2000 módulos de unas 33 especialidades diferentes, impartidos en distintos centros de diferentes municipios del país, con especial relevancia de la Academia de Infantería de Toledo.

La instrucción se desarrolla en el marco de la misión de asistencia militar de la Unión Europea en apoyo de Ucrania y tiene como objetivo "complementar las capacidades de las Fuerzas Armadas ucranianas con contenidos muy diversos", tal y como ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

En concreto, los militares ucranianos han recibido desde formación básica del combatiente hasta cursos específicos de apoyo aéreo próximo, ingeniería de combate, desminado, derecho internacional humanitario, producción de información geoespacial, medicina hiperbárica o drones.

"Seriedad de España"

El jefe de Estado Mayor de la misión de la Unión Europea en España, el teniente coronel Juan José López, ha detallado que la aportación española supone el 10 % del total del personal ucraniano instruido, "lo que demuestra la seriedad con que España afronta sus compromisos internacionales".

Esta misión fue aprobada por el Consejo Europeo el 17 de octubre de 2022 con el objetivo de reforzar la capacidad de las Fuerzas Armadas ucranianas para defender la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y disuadir y responder a posibles futuras ofensivas militares de Rusia.

Hasta ahora participan en la misión 24 estados miembros y se desarrolla en suelo de la Unión Europea.