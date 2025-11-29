Nueva protesta vecinal contra el turismo masivo en el Casco Histórico de Toledo: "Somos vecinos, no somos decorado"

Imagen de la protesta que ha tenido lugar en la tarde de este sábado.

Decenas de vecinos del Casco Histórico de Toledo han salido a la calle este sábado para protestar por las aglomeraciones que el turismo masivo provoca en su barrio.

Con carteles con lemas como 'Somos vecinos, no somos decorado', 'Ruido constante, barrio agonizante', 'Sin control ni equilibrio, el Casco pierde su brillo', 'Queremos jugar, no esquivar turistas' o 'Tourism kills neighbourhoods' -El turismo mata los vecindarios-, los manifestantes se han concentrado en la plaza de las Cuatro Calles como había pedido la plataforma que ya encabezó otra manifestación coincidiendo con el encendido del alumbrado navideño el pasado viernes, 21 de noviembre.

En la convocatoria de este segundo acto de protesta, los vecinos han solicitado su derecho a caminar en la dirección que necesiten y a poder entrar y salir de sus garajes con ayuda de la Policía Local, el compromiso de no situar mercadillos en Zocodover y Ayuntamiento para evitar aglomeraciones y retrasar el encendido de luces navideño al puente de la Constitución, entre otras cuestiones.

Sentido único

Esta concentración se produce apenas dos días después de que el Ayuntamiento de Toledo anunciase la puesta en marcha del sentido único del tránsito peatonal en la zona más céntrica cuando el aforo de visitantes así lo demande. En todo caso, señalaban que los vecinos, en especial los de la calle Hombre de Palo, tendrán acceso a sus viviendas cuando así lo requieran.

La medida es similar a la dispuesta en años anteriores, aunque con la novedad de que el sentido peatonal será el mismo que el del tráfico rodado. Es decir, el eje peatonal entre la plaza de Zocodover y la plaza del Ayuntamiento discurrirá por las calles Comercio y Hombre de Palo, zonas que concentran el mayor volumen de público con un sentido único desde la plaza del Ayuntamiento y Arco de Palacio hacia la plaza de Zocodover.

Cuando el aforo obligue a activar el dispositivo, no se podrá acceder a la calle Hombre de Palo desde las Cuatro Calles. En caso de activarse, el sentido único sería desde las Cuatro Calles por la calle Chapinería y/o Martín Gamero hacia la calle Cardenal Cisneros, Arco de Palacio y Calle Hombre de Palo, para llegar de nuevo a las Cuatro Calles.

En lugar de acceder a Hombre de Palo desde Cuatro Calles, se recomienda continuar por las calles Chapinería o Martín Gamero para retomar el circuito. Además, se aconseja que para acceder a la plaza del Ayuntamiento desde la plaza de Zocodover se haga por la calle de la Magdalena, calle Tornerías, plaza Mayor, calle Sixto Ramón Parro y calle Cardenal Cisneros.

Ya desde la plaza del Ayuntamiento, se podrá regresar a la plaza de Zocodover por cualquier itinerario, teniendo en cuenta que, los días que se active el dispositivo, la calle Hombre de Palo se habilitará exclusivamente en sentido calle Comercio hasta la plaza de Zocodover.

Adicionalmente, existe un vial alternativo desde las Cuatro Calles por la calle Cordonerías, Travesía de la Sal, calle de la Sal, calle de la Granada, Arco de Palacio hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento.