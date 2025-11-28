El bus turístico de Toledo cambia de operador: pagará 546.000 euros con promoción en Londres, Berlín y Dublín

El característico vehículo rojo pasará a estar gestionado por la compañía J Moreno e Hijos en lugar de City Sightseeing. Javier Longobardo

El característico autobús turístico de dos plantas y color rojo de Toledo cambiará de operador. El Ayuntamiento ha adjudicado el servicio a la compañía madrileña J Moreno e Hijos, que ha logrado arrebatar el contrato a la empresa City Sightseeing, con sede en Santa Bárbara. Un total de cinco compañías se presentaron al concurso: Autobuses Luarca Julia Travel, City Sightseeing, Transvia Toledo, Lictrain y la ganadora, J Moreno e Hijos.

La empresa de Madrid ha ganado el concurso municipal al presentar la oferta económica más alta, un factor valorado con 70 de los 100 puntos totales. J Moreno e Hijos se ha comprometido a un pago anual al Consistorio de 546.000 euros en concepto de canon, una cifra que supera en más de 130.000 euros a la propuesta más baja, la de Lictrain. Este ingreso ayudará a las arcas municipales, que se verán beneficiadas anualmente por el canon.

J Moreno e Hijos destacó también por su ambiciosa estrategia de promoción. La empresa publicitará el servicio de bus turístico de Toledo en tres importantes destinos internacionales, en concreto, Londres, Berlín y Dublín. A nivel nacional, la promoción se extenderá a Madrid y Tarragona.

Esta capacidad promocional solo fue igualada por Autobuses Luarca Julia Travel, que también ofrecía tres destinos fuera del país (Londres, Roma y Tánger), contrastando con la propuesta de otras competidoras.

En cuanto a la flota de vehículos, J Moreno e Hijos operará con autobuses híbridos, si bien la oferta más ecológica correspondía a Transvia Toledo, la única en prometer vehículos 100 % eléctricos. Además, todas las empresas cumplieron de forma idéntica con los requisitos de servicios adicionales: la cesión anual de 2.800 tickets individuales gratuitos, 12 reservas de buses completos y un descuento del 75 % en tarifas para congresos y escolares.

Toledo no se llenará de buses 'rojos'

La ciudad se ha asegurado de que solo una empresa preste este servicio. El Consistorio ha blindado la posibilidad de que otras compañías privadas puedan operar con un servicio similar al adjudicado, con el objetivo primordial de evitar problemas de movilidad, seguridad, tráfico y masificación turística.

Esta decisión se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo del 25 de noviembre de 2024, que recalca que esta actividad no constituye un "servicio público" sino una actividad económica en régimen de libre concurrencia, sujeta a la necesaria autorización y limitaciones municipales.

Un informe del área de Movilidad del 3 de julio refrendó la necesidad de conceder una única licencia de autobús y tren turísticos en Toledo, "una vez analizadas las características morfológicas de la ciudad, la afluencia de turistas y la movilidad peatonal y vehicular".