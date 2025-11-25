La Diputación se vuelca con el Puente Viejo de Talavera y urge a Junta y Estado a cumplir sus "compromisos"

La Diputación de Toledo ha reafirmado este lunes su compromiso con el Ayuntamiento de Talavera de la Reina para colaborar en la adecuación del acceso al Puente Viejo, una infraestructura histórica que permanece en estado crítico desde su colapso parcial hace ocho meses.

El vicepresidente provincial, Joaquín Romera, ha realizado este anuncio durante una visita al entorno del puente, en la que ha estado acompañado por el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, y los diputados provinciales Pablo Barroso y Pedro Díaz.

Romera ha subrayado que la institución provincial está "con un compromiso firme, con fondos y con voluntad de trabajar en Talavera".

Romera ha reprochado tanto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como al Ministerio de Cultura la "lentitud injustificable" y el "silencio" en torno al proyecto de rehabilitación del Puente Viejo.

Falta de avances

A pesar de las promesas realizadas en los últimos meses, ha denunciado que ninguna de las dos administraciones ha concretado plazos, presupuesto definitivo ni un proyecto técnico cerrado.

"El puente no puede esperar más. Talavera no puede esperar más", ha insistido el vicepresidente. Según ha recordado, la crecida del río Tajo provocó el colapso parcial del puente hace ocho meses y, desde entonces, se han sucedido mensajes institucionales sin que se haya hecho público un calendario de actuaciones.

Colaboración directa en las obras

Romera ha reiterado que ni el Ayuntamiento ni la Diputación pueden asumir por sí solos una obra "de tal envergadura", aunque ha garantizado que la institución provincial sí colaborará en la adecuación de los accesos, una vez que la Junta y el Ministerio cumplan con su parte de la rehabilitación principal del puente.

Lo que Talavera necesita, ha dicho, no son "promesas vacías ni números en un papel", sino "voluntad de ejecutar y fondos consignados".

En esta línea, ha señalado que el compromiso de la Diputación es firme, pero que las obras que permitirán recuperar este bien patrimonial deben impulsarse desde las administraciones que llevan "meses esquivando su responsabilidad".

Compromiso firme con la ciudad

Pese a la falta de avance por parte de otras instituciones, Romera ha asegurado que la Diputación seguirá "reclamando, alzando la voz y poniendo encima de la mesa la realidad que otros intentan esconder".

Además, ha reiterado su disposición a colaborar en todo lo que esté en su mano para que Talavera recupere cuanto antes uno de sus símbolos patrimoniales.

Proyecto de rehabilitación

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha explicado que los técnicos del Ministerio de Cultura le han trasladado que el proyecto de rehabilitación del Puente Viejo "está a punto" de ser presentado al Ayuntamiento.

En este contexto, ha destacado que la Diputación de Toledo se ha ofrecido a trabajar en la adecuación de los accesos al "puente más importante que tenemos en Talavera, un puente histórico", reforzando así el impulso institucional para poner en marcha la actuación.

Prioridades para la ciudad

Gregorio ha subrayado que "Talavera necesita propuestas como la de la Diputación" y ha agradecido que, "una vez más", la institución provincial se haya puesto "en marcha" para colaborar con el Ayuntamiento en los proyectos prioritarios para la ciudad.

El alcalde ha insistido en que los talaveranos se sienten "apoyados por la Diputación", recordando que el organismo provincial ya ha destinado 500.000 euros para la rehabilitación de la Casa de los Canónigos, 250.000 euros para la restauración de la Basílica de Nuestra Señora del Prado, y que sigue colaborando económicamente en distintos convenios vinculados a la artesanía y el turismo.