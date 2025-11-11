Toledo organiza visitas guiadas gratuitas al patrimonio andalusí el próximo sábado: cómo inscribirse

La Concejalía de Turismo de Toledo celebrará el próximo sábado el Día del Patrimonio Mundial con visitas guiadas y actividades culturales gratuitas. En esta segunda edición, el patrimonio andalusí de la ciudad de Toledo será el protagonista.

La iniciativa busca "ensalzar el patrimonio más desconocido" e incide en la "apuesta del Gobierno local por ser Capital Europea de la Cultura en 2031", con propuestas que conformen una agenda cultural que atraiga turismo de calidad.

Entre los espacios que podrán visitarse se encuentran la Mezquita del Cristo de la Luz (Bad al-Mardum), la Mezquita de Tornerías, los Baños del Cenizal y del Caballel, el Museo de Santa Cruz y sus piezas arqueológicas vinculadas al legado andalusí, el Taller del Moro, el Alcázar, la Puerta del Vado, la Puerta del Sol, la antigua mezquita del Salvador o la iglesia de San Sebastián.

Las mini visitas guiadas se desarrollarán en pases de 30 minutos, entre las 11.30 horas y las 13.30 horas, con grupos de hasta 30 personas. Además, habrá visitas temáticas más amplias, con un máximo de 2 horas y media de duración en horario de mañana con recorridos dedicados a 'Jardines de Al-Ándalus en Toledo', una visita al jardín del Museo de Santa Cruz, Taller del Moro y jardín del Museo Sefardí.

También se podrá acudir a las 'Antiguas mezquitas de Toledo', en la que se verán la Mezquita de Bab al-Mardum, Mezquita de Tornerías y antigua mezquita del Salvador, y 'Tulaytula: la senda Galiana y la Huerta del Rey'.

Por la tarde, se verá el itinerario 'La medina de Tulaytula: plazas, torres, muralla, alficén, mezquitas y Toledo', que recorrerá distintos puntos de la ciudad entre las 18 y las 20 horas.

La programación del Día del Patrimonio Mundial se completará con dos talleres gratuitos de azulejo de arista: geometría, color y herencia andalusí, impartidos por la artista María Camisón en la Mezquita de Tornerías. La jornada culminará con el concierto de Ethnos Atramo en la iglesia de San Román a las 22.00 horas.

Las reservas pueden realizarse en la web https://turismo.toledo.es/.