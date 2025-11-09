Un edificio en desuso que levantó la EMV en el barrio toledano de Azucaica será apartahotel con seis estudios
El Ayuntamiento de Toledo concedió en marzo de 2025 la licencia a ‘Lococuerva S.L.’ para transformar el antiguo local comercial de tres alturas, sin actividad desde su construcción.
Un edificio de tres alturas en el barrio toledano de Azucaica, levantado por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) hace casi dos décadas, nunca tuvo uso. El pasado 4 de marzo de 2025, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo concedió licencia a la promotora 'Lococuerva S.L.' para transformar este antiguo local comercial en un apartahotel con seis estudios.
El inmueble, ubicado en la calle Hortensia, se construyó junto a una promoción de viviendas de la EMV, muy cerca de la piscina municipal del barrio. Aunque su propósito original era el de albergar una actividad comercial, ha permanecido como una estructura vacía en el entorno residencial de viviendas de protección oficial.
La aparición reciente de algunos trabajadores y de un contenedor de escombros ha despertado el interés vecinal. La licencia de marzo confirma que la reconversión a uso turístico es el plan final para el inmueble. La empresa promotora es una sociedad inmobiliaria y la encargada de la rehabilitación.
A pesar de que han transcurrido ocho meses desde la aprobación administrativa, el edificio muestra unos avances mínimos en las obras.
La promotora debe cumplir con los requisitos establecidos por el Ayuntamiento antes de poder abrir sus puertas al público, tal y como consta en el permiso municipal.