Una línea de autobús conectará los barrios toledanos del Polígono y Azucaica cuando funcione el vial

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado que antes de que finalice el año saldrá a licitación la redacción del proyecto de ejecución del vial de conexión entre los barrios de Azucaica y el Polígono, una de las infraestructuras con las que el Ayuntamiento pretende mejorar la movilidad urbana y aliviar los atascos que padecen los conductores en la TO-23.

El regidor ha explicado que el Plan Especial de Infraestructuras, documento imprescindible para incorporar el vial a los sistemas generales de comunicaciones de la ciudad, ya se encuentra aprobado. "Estimamos que pueda absorber entre 12.000 y 20.000 vehículos diarios y será una de las herramientas fundamentales para mejorar la fluidez del tráfico en una zona en la que no se ha hecho nada en 16 años", ha destacado.

El proyecto incluye, además, la puesta en marcha de una nueva línea de autobús urbano que conectará Azucaica, el Polígono y El Beato, facilitando los desplazamientos de trabajadores y vecinos y fomentando el uso del transporte público.

"Mientras otros se quedaron en las promesas, nosotros cumplimos. El vial entre Azucaica y el Polígono será una realidad porque Toledo no puede esperar más", ha asegurado Velázquez, quien también ha exigido respuestas sobre el "retraso inexplicable" del tercer carril de la TO-23, "anunciado desde 2021 y aún pendiente de ejecución".

"¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar para que se resuelva el misterio del tercer carril? ¿Hay alguien que lo esté paralizando? A veces, las cosas sí son lo que parecen", ha dicho en referencia implícita a la delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón.

Más viajeros

Velázquez ha destacado igualmente la mejora del transporte público urbano durante los dos últimos años. En el primer semestre de 2025 se contabilizaron 3.841.330 viajeros, un 4 % más que en el mismo periodo del año anterior. Entre 2023 y 2024, el uso del autobús creció un 12 %, reflejando la confianza de los toledanos en un servicio "más moderno, eficiente y sostenible".

"El transporte público en Toledo es hoy mejor que hace dos años, hemos escuchado a los usuarios, ampliado líneas, mejorado horarios y apostado por la sostenibilidad con la incorporación de cinco nuevos autobuses 100% eléctricos", ha explicado el alcalde.

Además de las nuevas líneas 32 y 94, la unificación de las 81 y 82 en la 83 y la adaptación de recorridos, Velázquez ha recordado la implantación del pago con tarjeta y la consulta ciudadana sobre el futuro contrato de transporte urbano, en la que han participado más de 620 vecinos.

Zona de Bajas Emisiones

El alcalde ha anunciado también que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se aplicará exclusivamente en el Casco Histórico y entrará en vigor en diciembre. "Puedo garantizar que ningún vecino tendrá que cambiar de coche para acceder al Casco Histórico", ha señalado Velázquez, quien ha avanzado que la nueva ordenanza de movilidad contemplará cambios en la regulación de la ORA y en los horarios de carga y descarga "escuchando al sector y con el objetivo de facilitar la vida de residentes y autónomos".

Velázquez también ha subrayado los avances logrados en materia de estacionamiento y movilidad sostenible, como la creación de la zona magenta de Safont, de la que ha dicho que ha permitido ofrecer aparcamiento gratuito y regulado a los residentes, y su balance tras un año "es muy positivo". Asimismo, ha recordado que acaba de aprobarse una tarifa especial con un 50 % de descuento para las personas que, sin residir en Toledo, trabajan en la ciudad.