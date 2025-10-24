El PSOE denuncia que quedan tres sepulturas disponibles en el cementerio de Toledo y la edil de Obras lo niega: "Hay más"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha encendido las alarmas este viernes al denunciar la "situación crítica" del cementerio municipal, que, según la concejala Alicia Escalante, apenas tiene tres sepulturas disponibles. La edil ha censurado la "falta de previsión y dejadez" del equipo de gobierno de Carlos Velázquez, exigiendo una "actuación urgente" y la inclusión de una partida para la ampliación y modernización del camposanto en los Presupuestos de 2026.

Escalante ha recalcado que la escasez evidencia la "falta de planificación" del alcalde, rememorando que el PSOE ya anticipó la necesidad de estas mejoras en el Debate sobre el Estado de la Ciudad hace un año. La concejala ha reprochado que la propuesta socialista para abordar la ampliación fue rechazada por los votos de Partido Popular y Vox.

Además, ha criticado la falta de ejecución de las actuaciones prometidas antes del verano por el portavoz del gobierno, Juanjo Alcalde, que anunció la recuperación de 33 sepulturas y la reparación del muro del recinto. "Si ahora mismo sobreviniera una catástrofe, solo habría tres sepulturas disponibles en toda la ciudad", ha alertado la edil, calificando el escenario de "inadmisible" a pocos días de la festividad de Todos los Santos.

La respuesta de Obras

La respuesta no se ha hecho esperar. Loreto Molina, concejala de Obras, del PP, ha replicado las acusaciones en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, tildando la noticia del PSOE de "carente de fundamento". Molina ha censurado al grupo socialista por "jugar y hablar de un tema tan sensible como es el de nuestros difuntos", cuestionando la veracidad del dato aportado.

La edil popular ha aclarado que las tres sepulturas que menciona el PSOE corresponden a la disponibilidad que "el actual equipo de gobierno encontró al asumir el Ayuntamiento" tras las elecciones de mayo de 2023.

Molina ha reivindicado la puesta en marcha de un proyecto de recuperación del espacio, que estaba "guardado en un cajón", logrando la disponibilidad de cerca de 60 sepulturas.

Ha asegurado que "ahora mismo no hay tres sepulturas. Hay más", transmitiendo que "los ciudadanos pueden mantenerse tranquilos". La concejala ha justificado la solvencia del servicio gracias a un segundo plan de recuperación de sepulturas, que ejecuta "recepciones parciales para garantizar la disponibilidad constante".

Finalmente, ha recordado que su equipo está acometiendo el arreglo del muro de la región sur del cementerio, que también presentaba "condiciones muy lamentables", instado al PSOE a no recurrir a temas "sensibles" para articular su política.