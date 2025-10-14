La Real Academia de Toledo pide destinar el Museo de Santa Fe a ampliar el Museo de Santa Cruz

La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (Rabacht) ha asegurado que vería "con buenos ojos" que, tras la salida de la Colección Roberto Polo (Corpo) del Museo de Santa Fe de la capital regional, su espacio se ocupara para ampliar la superficie expositiva disponible del Museo de Santa Cruz.

En una nota de prensa, desde la Real Academia señalan que en la actualidad la mayoría de los "ricos fondos arqueológicos y artísticos" del Museo de Santa Cruz se encuentran almacenados "privando a los toledanos y visitantes de su disfrute".

Son "fondos que cubren desde el Paleolítico (con valiosas piezas del yacimiento de Pinedo), pasando por las diferentes épocas históricas, hasta el arte contemporáneo, contando con piezas de gran valor, algunas de ellas únicas en España".

Además, afirman que, con esta ampliación se cumpliría el fin para el que el Museo de Santa Fe fue adquirido y rehabilitado por el Ministerio de Cultura, quien es su propietario. "Esta ampliación podría permitir que el renovado Museo de Santa Cruz fuese un espacio abierto a donaciones y depósitos de fondos privados de calidad contrastada, que incluyera obras de artistas tanto de carácter local y regional como nacional, si se considerase que poseen la entidad suficiente".

En este sentido, podría incluirse, por ejemplo, la colección de la antigua Caja de Castilla-La Mancha, que contiene "una parte importante y representativa del arte contemporáneo de nuestra región".

"En definitiva, reclamamos que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, gestora de los inmuebles y del museo, destine el espacio de Santa Fe a albergar las piezas más valiosas de sus colecciones museísticas actualmente no expuestas, de las distintas épocas histórico artísticas, incluidos los fondos contemporáneos, donde podrían integrarse, además, otros procedentes de colecciones privadas, donaciones y depósitos de obras de artistas locales, regionales o nacionales de calidad contrastada".

La Real Academia ha reiterado su "plena disponibilidad", al servicio de las administraciones en aquello en lo que pueda ser de utilidad y su "compromiso para colaborar en la materialización de este u otros proyectos que redunden en beneficio de nuestra cultura y de nuestros habitantes y visitantes".